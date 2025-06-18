Экибастуз трансформируется в многопрофильный город - Премьер-министр

Обсуждены новые подходы к развитию моногородов с учетом поручений Президента. Свои доклады представили вице-министры и акимы Карагандинской области и Экибастуза.

В Казахстане насчитывается 20 моногородов с населением около 1,5 млн человек. Они дают более трети всей промышленной продукции страны — 36,4% по итогам 2024 года.

Проведён анализ по 78 показателям. Опыт города Сарань, который вышел из статуса моногорода, стал примером успешной трансформации. Все моногорода разделены на три группы, для каждой определены меры поддержки: модернизация инфраструктуры, запуск инвестиционных проектов в IT, туризме, агросекторе и других сферах, развитие промышленных зон и сервисной деятельности вдоль трасс.

Особое внимание — поддержке отечественных производителей через долгосрочные контракты и офтейк-соглашения.

Премьер-министр отметил успехи Экибастуза, где строится ферросплавный завод на 138,4 млрд тенге и создано свыше 800 рабочих мест. Город активно развивается благодаря индустриальной зоне.

— Мы должны рассматривать моногорода как «точки роста» и концентрации новых возможностей — будь то «зеленые» технологии, цифровая инфраструктура или креативная экономика. Эти города могут и должны стать примерами того, как в небольших городах создается индустрия будущего. Нужно сделать упор на диверсификацию экономики моногородов. Это позволит так поднять их экономику, что они смогут выйти из списка моногородов. К примеру, в настоящее время Экибастуз трансформируется в многопрофильный город с более разнообразной экономической структурой, что делает статус моногорода для него неактуальным. Необходимо усилить работу по выстраиванию новой инфраструктурной политики, соответствующей современным стандартам, — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр также подчеркнул, что ключевым условием устойчивого развития является создание рабочих мест и формирование благоприятных условий для предпринимателей и инвесторов.

— Самая большая задача — привлечь инвесторов в моногорода. Мы можем в каждом городе строить больницы, школы, стадионы и другие соцобъекты, но если не будет работы — никто не останется там жить. Поэтому нам нужно привлекать инвесторов, создавать им необходимые условия. Необходимо предлагать им пустующие здания и земельные участки, открывать там новые производства. Если не будет таких методов, то не будет и развития. Поэтому самый важный вопрос — это привлечение инвесторов. В Сарани, Экибастузе и других городах результаты есть, но нужно активнее работать в данном направлении, — отметил Олжас Бектенов.

При этом в системе поддержки бизнеса важно задействовать дополнительные инструменты на местах. В частности, подчеркнута важность работы социально-предпринимательских корпораций (СПК) и обеспечения их участия в реализации экспортно-ориентированных инициатив.

Для обеспечения системной трансформации Премьер-министр дал ряд конкретных поручений. До 1 декабря т. г. акиматам Карагандинской и Атырауской областей необходимо ускорить создание индустриальных зон в городах Балхаш и Кульсары, акиматам Улытау и Актюбинской областей — активизировать аналогичную работу в Сатпаеве и Хромтау.

Для ускоренного развития моногородов даны следующие поручения:

До 1 октября акиматы областей совместно с Министерством промышленности и строительства должны определить готовые производственные площадки для создания малых промышленных зон.

Фонд «Самрук-Казына», холдинг «Байтерек» и акиматы до 1 декабря поручено обеспечить масштабирование долгосрочных договоров и офтейк-контрактов, в том числе в рамках Нацпроекта по модернизации энергетики и ЖКХ.

До 1 декабря Министерства экономики, цифрового развития, сельского хозяйства, туризма, науки и образования вместе с акиматами разработают новые драйверы роста с учётом конкретных инвестпроектов.

До 1 октября Министерство науки и образования с акиматами проработает меры по снижению дефицита технических специалистов в моногородах.

Министерство транспорта, акиматы и АО «ҚазАвтоЖол» должны до 1 октября внести предложения по развитию сервисной инфраструктуры вдоль транспортных коридоров, проходящих через моногорода.

Ранее сообщалось, что 12 млрд тенге направят на инфраструктуру моно- и малых городов Казахстана.