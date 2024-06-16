Олжас Бектенов поздравил соотечественников с праздником Курбан айт

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Курбан айт!

Этот светлый праздник, который сегодня отмечается во всем мире, напоминает нам о вечных ценностях – милосердии, бескорыстии, великодушии, сострадании и уважении к окружающим.

Благие деяния в дни Курбан айта пробуждают высокие чувства и наполняют сердца теплом и благодарностью.

Священный праздник сближает не только наши семьи, но и целые народы, способствуя укреплению единства и духовных ценностей в обществе.

Уважаемые казахстанцы! Пусть будут приняты все ваши добрые дела, молитвы и чистые помыслы! Желаю мира, добра и благополучия всем нашим согражданам! Тепла, уюта и процветания – каждому дому!

Құрбан айт қабыл болсын!