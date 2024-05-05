Олжас Бектенов поздравил православных верующих с Пасхой

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Дорогие казахстанцы!

Поздравляю со светлым праздником Пасхи всех православных жителей нашей страны!

День Христова Воскресения — особая дата в христианском календаре. В разнообразии верований каждый находит собственный путь к свету и любви, создавая гармонию в нашем общем доме — Казахстане.

Пусть Пасхальная радость наполнит дома теплом и радостью, каждый ваш шаг будет освещен верой и надеждой на лучшее.

Желаю вам мира и душевного спокойствия! Пусть этот день станет благословенным временем для каждого!