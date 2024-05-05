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    09:06, 05 Май 2024 | GMT +6

    Олжас Бектенов поздравил православных верующих с Пасхой

    Олжас Бектенов
    Фото: Правительство РК

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поздравил православных казахстанцев с  праздником Пасхи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Дорогие казахстанцы!

    Поздравляю со светлым праздником Пасхи всех православных жителей нашей страны!

    День Христова Воскресения — особая дата в христианском календаре. В разнообразии верований каждый находит собственный путь к свету и любви, создавая гармонию в нашем общем доме — Казахстане.

    Пусть Пасхальная радость наполнит дома теплом и радостью, каждый ваш шаг будет освещен верой и надеждой на лучшее.

    Желаю вам мира и душевного спокойствия! Пусть этот день станет благословенным временем для каждого!

    Теги:
    Правительство Праздник Поздравления Религия Олжас Бектенов
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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