09:06, 05 Май 2024 | GMT +6
Олжас Бектенов поздравил православных верующих с Пасхой
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.
Дорогие казахстанцы!
Поздравляю со светлым праздником Пасхи всех православных жителей нашей страны!
День Христова Воскресения — особая дата в христианском календаре. В разнообразии верований каждый находит собственный путь к свету и любви, создавая гармонию в нашем общем доме — Казахстане.
Пусть Пасхальная радость наполнит дома теплом и радостью, каждый ваш шаг будет освещен верой и надеждой на лучшее.
Желаю вам мира и душевного спокойствия! Пусть этот день станет благословенным временем для каждого!