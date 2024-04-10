Олжас Бектенов поздравил казахстанцев с Ораза айт

— Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю вас с началом великого праздника Ораза айт! Ораза байрам — это праздник братства и взаимопомощи, добрых дел и благотворительности. Традиционные нравственные качества, свойственные нашему народу, ярко проявляются особенно сейчас, в такой сложный период. Страна сильна единством народа! Эти уникальные ценности являются основой стабильного развития нашей республики. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов, — говорится в тексте поздравления Олжаса Бектенова.