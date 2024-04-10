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    09:00, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Олжас Бектенов поздравил казахстанцев с Ораза айт

    ҚР Премьер-Министрі
    Фото: primeminister.kz

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов поздравил мусульман с праздником Ораза айт, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    — Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю вас с началом великого праздника Ораза айт! Ораза байрам — это праздник братства и взаимопомощи, добрых дел и благотворительности. Традиционные нравственные качества, свойственные нашему народу, ярко проявляются особенно сейчас, в такой сложный период. Страна сильна единством народа! Эти уникальные ценности являются основой стабильного развития нашей республики. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов, — говорится в тексте поздравления Олжаса Бектенова.

    Теги:
    Казахстан Мусульмане Ораза Олжас Бектенов Премьер-министр РК Ораза айт
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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