-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:45
-
-
-
-
вчера 22:17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Олжас Бектенов подтвердил задержание замакима Алматинской области Багдата Манзорова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов подтвердил задержание заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова, передает МИА «Казинформ».
«Господин Манзоров, заместитель акима Алматинской области действительно задержан. Мы это подтверждаем. В настоящее время он содержится в изоляторе временного содержания. Рассматривается вопрос о конкретной квалификации его деяний. По какой статье Уголовного Кодекса он будет обвинен и какая к нему будет применена мера пресечения. Остальная информация пока разглашению не подлежит. Вы знаете, есть понятие тайны следствия, есть требование уголовно-процессуального кодекса. Как только такая информация появится, мы сразу же доведем до сведения СМИ», - сообщил О.Бектенов в интервью журналистам в кулуарах Сената.
- Голландец погиб на Чарыне при попытке снять селфи
- В Аркалыке - новый аким
- Умирзак Шукеев проинспектировал строительство нефтехимзавода в Ордабасинском районе
- Инвестиции, жилье и соцсфера: Женис Касымбек назвал главные направления работы
- Качество и цены на уголь необходимо взять на особый контроль – Алтай Кульгинов
- Пропавшую школьницу нашли и вернули домой в Алматинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана