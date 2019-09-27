Олжас Бектенов подтвердил задержание замакима Алматинской области Багдата Манзорова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов подтвердил задержание заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова, передает МИА «Казинформ».

«Господин Манзоров, заместитель акима Алматинской области действительно задержан. Мы это подтверждаем. В настоящее время он содержится в изоляторе временного содержания. Рассматривается вопрос о конкретной квалификации его деяний. По какой статье Уголовного Кодекса он будет обвинен и какая к нему будет применена мера пресечения. Остальная информация пока разглашению не подлежит. Вы знаете, есть понятие тайны следствия, есть требование уголовно-процессуального кодекса. Как только такая информация появится, мы сразу же доведем до сведения СМИ», - сообщил О.Бектенов в интервью журналистам в кулуарах Сената.