Олжас Бектенов обсудил с East Hope Group проект по производству «зеленого» алюминия

Стороны обсудили перспективы реализации в Казахстане проекта по созданию вертикально интегрированного промышленного парка по производству цветных металлов по принципу циркулярной экономики.

Проект направлен на формирование полного производственного цикла по выпуску «зеленой» продукции из алюминия и охватывает несколько приоритетных направлений — добычу сырья, переработку продукции на основе алюминия и глубокую переработку материалов с высокой добавленной стоимостью.

Предусмотрено на первом этапе строительство горно-обогатительного комбината по переработке глинозема мощностью 2 млн тонн в год, электролизного завода по производству алюминия мощностью 1 млн тонн в год. При этом предусмотрена генерация электроэнергии с помощью возобновляемых источников энергии.

Реализация будет проходить в три этапа с внедрением самых современных экологически чистых технологий. По оценкам компании, в ходе реализации проекта будет создано более 10 тыс. постоянных рабочих мест.

- Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу - построить более диверсифицированную и ориентированную на будущее экономику. Мы поэтапно снижаем зависимость от сырьевого сектора и развиваем производство с высокой добавленной стоимостью. Создание вертикально интегрированного производства алюминия в Казахстане - это уникальный проект, который обеспечит комплексное развитие направления в структуре отечественной промышленности. Правительство Казахстана готово к долгосрочному сотрудничеству, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Лю Юнсин отметил, что Казахстан играет важную роль как логистический центр Евразии, в контексте совместного строительства «Пояса и пути» демонстрирует уникальное географическое преимущество и потенциал развития. По его словам, особенно богатые минеральные ресурсы и непрерывно реализуемая стратегия промышленной модернизации в полной мере соответствуют глобальным приоритетам компании в сферах «зеленого» алюминия, современной аграрной индустрии и возобновляемой энергетики.



По итогам встречи отраслевым министерствам поручено оказать необходимую поддержку в реализации проекта. При этом отмечено, что компания возьмет на себя определенные обязательства, включая обучение местных кадров и поэтапное увеличение доли казахстанских работников.

East Hope Group входит в десятку мировых лидеров в сфере алюминиевой промышленности, также активно развивает проекты в области поликремния, «зеленой» энергетики, агропромышленного комплекса и высоких технологий.