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    11:33, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Олжас Бектенов назвал факторы, которые могут препятствовать развитию экономики Казахстана

    Олжас Бектенов
    Фото: Официальный Telegram-канал Правительства РК

    На совместном заседании палат Парламента Премьер-министр РК Олжас Бектенов назвал факторы, которые могут препятствовать развитию экономики Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Мы знаем, что Главой государства была поставлена задача удвоить экономику к 2029 году. Для этого наша экономика должна расти не менее чем на 6% в год. Однако фактические среднегодовые темпы роста валовой продукции Казахстана не превышают 4-5%. Какие меры принимаются для достижения заданных темпов роста экономики?, - спросил депутат Нуртай Сабильянов.

    По словам Премьер-министра, на рост экономики страны могут больше влиять внешние факторы.

    - Действительно, задача, поставленная Главой государства, очень масштабная. Достижение таких темпов роста может быть затруднено несколькими факторами. Это сложная геополитическая ситуация, ситуация в экономиках наших основных торговых партнеров и многое другое, - сказал глава кабмина.

    Олжас Бектенов отметил, что Правительство активно работает над мобилизацией имеющихся резервов и сил.

    - Уже сейчас темпы роста в некоторых отраслях экономики неплохие. Например, в области строительства, транспорта и связи темпы роста составляют около 8%. В сфере торговли показатели остаются низкими. Мы думаем, что на это повлияли последствия наводнения. Но сейчас показатели начали восстанавливаться. По нашему мнению, некоторые отрасли экономики имеют очень высокий потенциал роста. В частности, строительство, инфраструктура, обрабатывающее производство и агропромышленный комплекс, - ответил премьер.

    Теги:
    Правительство РК Парламент Экономика Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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