На совместном заседании палат Парламента Премьер-министр РК Олжас Бектенов назвал факторы, которые могут препятствовать развитию экономики Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Мы знаем, что Главой государства была поставлена задача удвоить экономику к 2029 году. Для этого наша экономика должна расти не менее чем на 6% в год. Однако фактические среднегодовые темпы роста валовой продукции Казахстана не превышают 4-5%. Какие меры принимаются для достижения заданных темпов роста экономики?, - спросил депутат Нуртай Сабильянов.

По словам Премьер-министра, на рост экономики страны могут больше влиять внешние факторы.

- Действительно, задача, поставленная Главой государства, очень масштабная. Достижение таких темпов роста может быть затруднено несколькими факторами. Это сложная геополитическая ситуация, ситуация в экономиках наших основных торговых партнеров и многое другое, - сказал глава кабмина.

Олжас Бектенов отметил, что Правительство активно работает над мобилизацией имеющихся резервов и сил.