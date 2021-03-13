Олжас Бектенов: Мы должны создать для граждан все условия для получения качественных услуг

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В рамках концепции «Слышащего государства» первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область ознакомился с работой сервисных акиматов областного центра и поселка Тасбугет, передает МИА «Казинформ».

Ориентация на нужды граждан - важная часть антикоррупционной политики. В этом контексте важную роль играет направленность деятельности государственного аппарата на всех уровнях на открытость, прозрачность и подотчетность.

По итогам 2020 года все акиматы городов и районов Кызылординской области переведены в сервисный формат обслуживания населения. В сервисном акимате города Кызылорда организована работа по оказанию госуслуг 6 отделами. Кабинеты организованы в формате «Open Space».

«Бытовая коррупция распространяется там, где не созданы благоприятные условия для граждан. Граждане не должны дарить государственным служащим подарки для получения законной помощи. Честность, открытость и справедливость должны стать главными принципами каждого государственного служащего», – отметил Олжас Бектенов в ходе мероприятия.

Жители положительно оценивабт работу местного сервисного акимата, ориентированного на оперативное и безбарьерное обслуживание граждан по принципу «одного окна».