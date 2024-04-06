В Костанайской области продолжается сложная паводковая ситуация. Глава Правительства Олжас Бектенов совершил облет русла реки Тобол, где подъем уровня воды влияет на города Костанай, Рудный, районы Б. Майлина, Денисовский, Житикаринский, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Согласно полученным данным, наполняемость водохранилищ приближается к максимальным отметкам. При этом приток воды превышает текущий объем сброса.

В ближайшее время, по прогнозам, ожидается дополнительное увеличение за счет боковой приточности талых вод и добегания воды с верховья.

Фото: Правительство РК

Подвержены затоплению прилегающие территории в районе городов Костанай и Тобыл.

Олжас Бектенов подчеркнул, что основная задача — обеспечение безопасности наших жителей. Премьер-министр ознакомился с мерами, принимаемыми для недопущения ухудшения ситуации.

Фото: Правительство РК

В регионе в целях пропуска талых вод произведено вскрытие нефункционирующего дорожного полотна в районе малого моста г. Костаная, проводится обваловка населенных пунктов, подготовка траншей для отвода талых вод, укладка мешкотары и инертных материалов, откачка воды и другое. Проведены взрывные работы на реках Карасу и Тобол.

Фото: Правительство РК

Работы ведутся в усиленном режиме.

В регионе с начала паводкового периода всего спасено и эвакуировано 3 257 человек, в пунктах временного размещения находятся 632 человека, остальные по собственному желанию разместились у родственников и близких. В режиме полной готовности также находятся дополнительные пункты эвакуации и временного размещения.

Ситуация находится на постоянном контроле.