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Олжас Байдильдинов завершил руководство Проектным офисом Adaldyq Alańy в Миниэнерго РК

2 Февраля 2022 22:23
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Олжас Байдильдинов завершил руководство Проектным офисом Adaldyq Alańy в Миниэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олжас Байдильдинов сообщил о завершении руководства Проектным офисом Adaldyq Alańy в Министерстве энергетики РК, передает МИА «Казинформ».

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«В связи с принятым решением завершаю руководство Проектным офисом Adaldyq Alańy в Министерстве энергетики РК и благодарю коллег-общественников из ЦГО и МИО, руководителей Министерства и Агентства по противодействию коррупции за оказанное доверие», - сообщил Олжас Байдильдинов на своей странице в Facebook.

По его словам, руководить Проектным офисом с февраля будет Уполномоченный по этике.

«Внештатная позиция в некотором смысле не позволяла мне в полной мере озвучивать предложения по реформам отрасли или озвучивать острые нюансы, так как мои прогнозы/оценки как независимого эксперта иногда размывались «ролью» внештатного советника, которая относилась только к Проектному офису, но не к основной деятельности и сфере ответственности Минэнерго.

За год в этой общественной позиции руководителями Министерства были грамотные управленцы и профессионалы отрасли: Нурлан Аскарович Ногаев, Магзум Маратович Мирзагалиев, Болат Уралович Акчулаков.

Часть моих аналитических материалов, к примеру, в сфере закупок Минэнерго и подведомственных организаций, была непубличной, при этом материал по 2022 году уже был подготовлен мной. Вероятнее всего, будет озвучен в публичном поле.

Проектные офисы при центральных и местных исполнительных органах работают на общественных началах без какой-либо заработной платы и иных выплат.

Постоянная обратная связь позволяет вырабатывать системные предложения, в том числе и в рамках новой Антикоррупционной стратегии РК», - отметил Олжас Байдильдинов.


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#Отставки    #Энергетика   #Назначения   #Минэнерго РК  
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