Олжас Байдильдинов завершил руководство Проектным офисом Adaldyq Alańy в Миниэнерго РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олжас Байдильдинов сообщил о завершении руководства Проектным офисом Adaldyq Alańy в Министерстве энергетики РК, передает МИА «Казинформ».
«В связи с принятым решением завершаю руководство Проектным офисом Adaldyq Alańy в Министерстве энергетики РК и благодарю коллег-общественников из ЦГО и МИО, руководителей Министерства и Агентства по противодействию коррупции за оказанное доверие», - сообщил Олжас Байдильдинов на своей странице в Facebook.
По его словам, руководить Проектным офисом с февраля будет Уполномоченный по этике.
«Внештатная позиция в некотором смысле не позволяла мне в полной мере озвучивать предложения по реформам отрасли или озвучивать острые нюансы, так как мои прогнозы/оценки как независимого эксперта иногда размывались «ролью» внештатного советника, которая относилась только к Проектному офису, но не к основной деятельности и сфере ответственности Минэнерго.
За год в этой общественной позиции руководителями Министерства были грамотные управленцы и профессионалы отрасли: Нурлан Аскарович Ногаев, Магзум Маратович Мирзагалиев, Болат Уралович Акчулаков.
Часть моих аналитических материалов, к примеру, в сфере закупок Минэнерго и подведомственных организаций, была непубличной, при этом материал по 2022 году уже был подготовлен мной. Вероятнее всего, будет озвучен в публичном поле.
Проектные офисы при центральных и местных исполнительных органах работают на общественных началах без какой-либо заработной платы и иных выплат.
Постоянная обратная связь позволяет вырабатывать системные предложения, в том числе и в рамках новой Антикоррупционной стратегии РК», - отметил Олжас Байдильдинов.
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