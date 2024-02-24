Оливковые плантации появятся близ порта Курык

Вице-премьер РК Серик Жумангарин ознакомился с ходом развития Каспийского узла в Мангистауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Первым объектом стал многофункциональный морской терминал «Саржа» в порту Курык. Проект реализуется в рамках Каспийского транспортного узла — важного звена в развитии трансграничных хабов страны.

Фото: primeminister.kz

Терминал «Саржа» позволит увеличить грузооборот через порты Казахстана на 11 млн тонн в год. На сегодня здесь построены первые грузовые причалы, базовая инженерная и транспортная инфраструктуры. Оказываются услуги по перевалке грузов с главного грузового терминала.

Фото: primeminister.kz

С начала 2024 года терминал принял 6 судов, обработал более 380 вагонов, а всего с начала работы по Транскаспийскому международному транспортному маршруту перевезли более 51 тысячи тонн грузов.

— Сегодня мы активно развиваем пять трансграничных хабов — Хоргосский узел на границе с Китаем, индустриальный торгово-логистический комплекс «Алатау» совместно с Кыргызстаном, Международный центр промышленной кооперации с Узбекистаном «Центральная Азия», Центр трансграничной торговли «Евразия» в Уральске и Каспийский узел, в который входит морской порт Курык. Объект имеет ключевое значение в развитии экспортного потенциала Казахстана. Глава государства поставил перед нами задачу — превратить Казахстан в крупнейший транспортно-логистический хаб региона, и одна из важных ролей отводится Транскаспийскому международному транспортному маршруту. В декабре прошлого года первые грузы, среди которых медь и алюминий, были направлены на экспорт через порт Курык, — сказал Серик Жумангарин.

Фото: primeminister.kz

Также генеральный директор компании SEMURG INVEST LLP Нуржан Марабаев представил Серику Жумангарину проекты по развитию морского рыбоводного хозяйства и оливковых плантаций. Оба реализуются на территории Мангистауской области. Инициативы по разведению товарной рыбы направлены на создание ферм для разведения лососевых видов. По прогнозам разработчиков, в 2026 году может быть произведено до 200 тонн рыбной продукции. В этой связи планируется проведение комплексных исследований морского бассейна.

Фото: primeminister.kz

В рамках проекта по выращиванию оливковых деревьев возле порта Курык в прошлом году было высажено 2000 саженцев. Его цель — обеспечить казахстанский рынок высококачественной отечественной продукцией (оливками и оливковым маслом), а также экспортировать ее в ближайшие страны. Вице-премьер Серик Жумангарин дал высокую оценку инициативам отечественных товаропроизводителей и отметил, что проект строительства морского терминала находится на контроле Правительства.

Кроме того, заместитель Премьер-министра ознакомился с работой специальной экономической зоны «Морпорт Актау», посетил ТОО «Центр логистики и производства Азерсун» и складской комплекс для хранения фруктов и овощей.