Оливер Стоун анонсировал премьеру фильма о Нурсултане Назарбаеве и Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американский режиссер Оливер Стоун анонсировал премьеру документального фильма о Нурсултане Назарбаеве и Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Как отмечается, документальный фильм снят Игорем Лопатенком. В представленном трейлере – интервью Оливера Стоуна с Нурсултаном Назарбаевым.

Оливер Стоун - американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Обладатель трех премий «Оскар».