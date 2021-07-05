10:20, 05 Июль 2021 | GMT +6
Оливер Стоун анонсировал премьеру фильма о Нурсултане Назарбаеве и Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американский режиссер Оливер Стоун анонсировал премьеру документального фильма о Нурсултане Назарбаеве и Казахстане, передает МИА «Казинформ».
Как отмечается, документальный фильм снят Игорем Лопатенком. В представленном трейлере – интервью Оливера Стоуна с Нурсултаном Назарбаевым.
Оливер Стоун - американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Обладатель трех премий «Оскар».