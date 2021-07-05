РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:20, 05 Июль 2021 | GMT +6

    Оливер Стоун анонсировал премьеру фильма о Нурсултане Назарбаеве и Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американский режиссер Оливер Стоун анонсировал премьеру документального фильма о Нурсултане Назарбаеве и Казахстане, передает МИА «Казинформ».

    Как отмечается, документальный фильм снят Игорем Лопатенком. В представленном трейлере – интервью Оливера Стоуна с Нурсултаном Назарбаевым.

    Оливер Стоун - американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Обладатель трех премий «Оскар».


    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:00
    Мини-трактор своими руками собрал сельчанин из ЗКО
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций могут построить в Казахстане
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!