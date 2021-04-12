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    20:34, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Олимпийскую лицензию завоевал казахстанский вольник Юсуп Батырмурзаев в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский вольник Юсуп Батырмурзаев стал победителем азиатского олимпийского отбора в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Он добился успеха в категории до 125 килограммов. В финале наш вольник встретился с соперником из Монголии Лхагвагерелем Мунхтуром.

    Схватка прошла на встречных курсах. Однако Юсуп контролировал ситуацию, не давая сопернику провести приемы. В итоге их противостояние завершилось победой казахстанца со счетом 4:2.
    Выходом в финал Юсуп также принес команде олимпийскую лицензию.

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