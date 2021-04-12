Олимпийскую лицензию завоевал казахстанский вольник Юсуп Батырмурзаев в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский вольник Юсуп Батырмурзаев стал победителем азиатского олимпийского отбора в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Он добился успеха в категории до 125 килограммов. В финале наш вольник встретился с соперником из Монголии Лхагвагерелем Мунхтуром.

Схватка прошла на встречных курсах. Однако Юсуп контролировал ситуацию, не давая сопернику провести приемы. В итоге их противостояние завершилось победой казахстанца со счетом 4:2.

Выходом в финал Юсуп также принес команде олимпийскую лицензию.

