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Олимпийский совет Азии назначил нового вице-президента
25 Мая 2020 13:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Олимпийского совета Азии шейх Ахмад аль-Фахад ас-Сабах представил нового вице-президента Олимпийскому движению в Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
В циркуляре, адресованном членам Исполнительного комитета ОСА и 45 национальным олимпийским комитетам от 20 мая, говорится: «Мне доставляет большое удовольствие сообщить вам, что в соответствии с положениями Конституции ОСА, Дато Сери Чайяпак Сириват, Вице-президент Национального Олимпийского Комитета Таиланда, был должным образом назначен Вице-президентом ОСА из принимающего города 6-ых Азиатских Игр в закрытых помещениях и боевых искусствах».
В прошлом месяце OCA подписал контракт с НОК Таиланда на проведение 6-й AIMAG в Бангкоке и провинции Чонбури в следующем году. Даты были установлены на 21-30 мая 2021 года.
Дато Сери Чайяпак Сириват является президентом Хоккейной ассоциации Таиланда и вице-президентом Азиатской федерации хоккея. Азиатская федерация хоккея поздравила его с назначением на должность вице-президента ОСА.
«Дато Сери Чайяпак будет тесно сотрудничать с ОСА в успешном проведении 6-х Азиатских игр в закрытых помещениях и боевых искусств в Бангкоке и Чонбури в 2021 году, - говорится в заявлении Азиатской федерации хоккея . - Дато Сери Чайяпак Сириват (Dato Seri Chaiyapak Siriwat), базирующийся за пределами Таиланда, сделал выдающуюся карьеру в области спортивного менеджмента и правительства Таиланда. Он служил министром в канцелярии премьер-министра, заместителем министра транспорта и связи и заместителем министра внутренних дел. В спортивном мире за свою карьеру он занимал много важных постов в органах, занимающихся теннисом, футболом и хоккеем. АХФ желает ему всего наилучшего во всех его будущих начинаниях».
Ключевые слова: Спорт, Назначения, Олимпиада,
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