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Олимпийский отбор по плаванию в Литве: у Казахстана – золотая и бронзовая медали

27 Мая 2021, 22:55
Олимпийский отбор по плаванию в Литве: у Казахстана – золотая и бронзовая медали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские пловцы завершили выступления в финальных заплывах олимпийской квалификации в Литве. Команда Казахстана завоевала две медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Так, на первую ступень пьедестала поднялся Адильбек Мусин. Он стал лучшим на дистанции 50 метров баттерфляем. Спортсмен преодолел ее за 23.75 секунды. Отметим, что данная дисциплина не входит в олимпийскую программу.

Ранее третьим местом на дистанции 100 метров на спине отметилась Анастасия Резванцева. Ее финишное время составило 1.04.80.

Отметим, что для завоевания лицензии необходимо проплыть по специальному нормативу. В данное время в активе команды две квоты. Их завоевал Дмитрий Баландин на дистанциях 100 и 200 метров брассом.


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