Олимпийский отбор по настольному теннису: первые соперники казахстанских спортсменов

ДОХА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 14 марта, в Катаре стартовала мировая олимпийская квалификация по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

За девять путёвок (четыре у мужчин и пять у женщин) поборются 78 теннисистов и 63 теннисистки.

Соревнования пройдут в два этапа: на первом лицензии в Токио получат трое мужчин, победивших в трёх группах, а у женщин четверо. Оставшиеся лицензии (1х1) разыграют на втором этапе мужчины финалисты и полуфиналисты групп, а женщины - четыре финалистки. Уже известны первые соперники казахстанских мастеров малой ракетки: Айдос Кенжигулов - Эрик Клод (Люксембург), Зауреш Акашева - Шарлотт Кэри (Уэльс), Анастасия Лаврова - Дебора Вмиварелли (Италия), Кирилл Герасименко - победитель пары Любомир Япчаржик (Чехия) - Брайн Мутуа (Кения).



