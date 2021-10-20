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Олимпийский огонь зимних Игр-2022 прибыл в Пекин

Автор:  
Руслан Сулейменов
20 Октября 2021, 12:49
Олимпийский огонь зимних Игр-2022 прибыл в Пекин

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года в Пекине в среду доставлен из Афин в столицу КНР. Об этом сообщает оргкомитет Олимпийских зимних игр 2022 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Самолет с делегацией оргкомитета Игр в Пекине в среду утром приземлился в международном аэропорту «Шоуду» столицы Китая. После чего состоялась церемония приветствия огня в Олимпийской башне, расположенной рядом с национальным стадионом «Птичье гнездо».

Олимпийский огонь сначала будет выставлен в Олимпийской башне в Пекине, а затем отправится в турне по всему Китаю. Однако масштаб факельной эстафеты будет сокращен из-за ситуации с коронавирусом.

Со 2 по 4 февраля 2022 года в трех соревновательных зонах Олимпийских зимних Игр – в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу – пройдет финальный этап эстафеты с участием 1200 факелоносцев.

Напомним, что XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта.

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