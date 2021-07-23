Олимпийский огонь зажгли в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На национальном стадионе Токио зажгли огонь во время церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все участвующие сборные стран прошлись по олимпийскому стадиону в Токио.

В мероприятии принимают участие свыше 11 тысяч спортсменов из более 200 стран мира.

Знаменосцами олимпийской сборной нашей страны выступили боксер Камшыбек Кункабаев и легкоатлетка Ольга Рыпакова.

После парада представители страны-хозяйки произнесли клятву от имени спортсменов, тренеров и судей.

Президент организационного комитета Токио-2020 Сэйко Хасимото и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступили с обращением, отметив важность проведения Олимпийских игр в это непростое время.

«Мы должны быть вместе, объединены, помнить о равенстве, соблюдать принцип солидарности. Верю, что Олимпийский огонь будет согревать каждого спортсмена и освещать Олимпийские игры», - заявил в своем выступлении Томас Бах.

После выступления официальных лиц император Японии Нарухито объявил Олимпийские игры открытыми. А в сопровождении Олимпийского гимна был поднят Олимпийский флаг, после чего на стадионе была представлена пиктограмма, показывающая 50 видов спорта.

Позже на стадионе появился Олимпийский огонь. Процесс передачи факела осуществлялись среди японских спортсменов, врачей, паралимпийского атлета, также молодого поколения - студентов.

Кульминационным моментом церемонии открытия Игр стало зажжение Олимпийского огня известной японской теннисисткой Наоми Осакой.

Казахстанцы увидят трансляцию Олимпийских игр в прямом эфире. Ранее сообщалось, что расписание олимпийских соревнований на телеканалах «Qazaqstan», «Qazsport» и «Хабар» будет опубликовано дополнительно.

Напомним, сегодня на Олимпийских играх от Казахстана выступили четыре спортсмена.

Ранее стало известно расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 24 июля.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта.