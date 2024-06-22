Олимпийский огонь впервые прибудет в Совет Европы

В среду, 26 июня Совет Европы в присутствии Генерального секретаря Марии Пейчинович Бурич будет иметь честь приветствовать факел Олимпиады-2024 взале своей Ассамблеи, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Впервые в истории факел попадет в здание Совета Европы и это произойдет во время пленарной сессии Парламентской ассамблеи с участием представителей 46 государств — членов СЕ.

Планируется, что эстафета Олимпийского огня прибудет во Дворец Европы около 18:00. Затем факелоносцы войдут в здание и Зал заседаний Ассамблеи, где их встретит президент Парламентской ассамблеи Теодорос Русопулос.

С 24 июня по начало сентября перед зданием «Агора» будет проходить выставка, посвященная Европейской спортивной хартии Совета Европы.

26 июня с 14:00 до 17:30 в павильоне «Жозефина» в Оранжерейном парке будет открыт стенд Совета Европы.

Зрители смогут увидеть, как факел пронесется мимо них с авеню Европы.

Вот уже более пятидесяти лет Совет Европы является главной организацией, отстаивающей демократию и права человека в Европе, выступает за честную игру и уважение в спорте, стремясь сделать спорт здоровым, этичным и доступным для всех.