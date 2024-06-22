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    00:49, 22 Июнь 2024 | GMT +6

    Олимпийский огонь впервые прибудет в Совет Европы

    Совет Европы
    Фото: coe.int

    В среду, 26 июня Совет Европы в присутствии Генерального секретаря Марии Пейчинович Бурич будет иметь честь приветствовать факел Олимпиады-2024 взале своей Ассамблеи, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Впервые в истории факел попадет в здание Совета Европы и это произойдет во время пленарной сессии Парламентской ассамблеи с участием представителей 46 государств — членов СЕ.

    Планируется, что эстафета Олимпийского огня прибудет во Дворец Европы около 18:00. Затем факелоносцы войдут в здание и Зал заседаний Ассамблеи, где их встретит президент Парламентской ассамблеи Теодорос Русопулос.

    С 24 июня по начало сентября перед зданием «Агора» будет проходить выставка, посвященная Европейской спортивной хартии Совета Европы.

    26 июня с 14:00 до 17:30 в павильоне «Жозефина» в Оранжерейном парке будет открыт стенд Совета Европы.

    Зрители смогут увидеть, как факел пронесется мимо них с авеню Европы.

    Вот уже более пятидесяти лет Совет Европы является главной организацией, отстаивающей демократию и права человека в Европе, выступает за честную игру и уважение в спорте, стремясь сделать спорт здоровым, этичным и доступным для всех.

    Теги:
    Спорт Евросоюз Олимпиада Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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