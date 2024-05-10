Олимпийский огонь прибыл во Францию

Во Франции стартовала эстафета олимпийского огня. Он был доставлен в южный французский город Марсель на борту парусника XIX века «Белем», передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Первым факелоносцем, после того как огонь прибыл из Греции, стал французский пловец, чемпион олимпийских игр 2012 года Флоран Маноду.

Парусник вошел в старый порт Марселя под гимн Франции. За красочной церемонией с набережной наблюдали около 50 тысяч человек.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.