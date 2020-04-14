Олимпийский огонь больше не выставляется в Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Олимпийский огонь больше не выставляется на всеобщее обозрение и хранится в нераскрытом месте в Японии в качестве одной из мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Исполнительный директор «Токио-2020» Тоширо Муто заявил, что Огонь находится «под наблюдением Организационного комитета», но не уточнил его точное месторасположение.

Фонарь, содержащий Огонь, должен был оставаться на публичной выставке в пострадавшем от стихийного бедствия районе Фукусима до конца апреля, перед тем как он переместится в Токио. Однако позже было объявлено, что Пламя будет перемещено и не будет более выставляться, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил на прошлой неделе чрезвычайное положение в Токио, Осаке и пяти других префектурах.

Оргкомитет Токио 2020 надеялся, что демонстрация Огня станет символом надежды в преддверии Игр, которые из-за COVID-19 были перенесены на 2021 год. Организаторы еще не объявили пересмотренное расписание Эстафеты Огня, которая первоначально должна была длиться 121 день на японской земле.

Огонь зажгли в Древней Олимпии от солнечных лучей в прошлом месяце, но члены производственной команды Эстафеты в Японии теперь несут ответственность за поддержание его в силе до тех пор, пока Эстафета не будет возобновлена в следующем году. Это означает, что впервые Олимпийский огонь будет гореть более года.

Ровно месяц назад эстафета Олимпийского огня была приостановлена лишь на один день до первой части эстафеты - недельного путешествия по Греции после освещения в Олимпии. Голливудский актер Джерард Батлер перенес Огонь в Спарту в яркую весеннюю погоду, привлекая множество зрителей. Затем организаторы объявили о решении свернуть Эстафету из-за «неожиданно большой толпы». Затем в Афинах последовала официальная церемония передачи из Греции в Японию, которая проходила на почти пустом стадионе. В Токио многие болельщики оказались в аэропорту, чтобы увидеть, как пламя прибывает на японскую землю. Толпы, насчитывающие около 50 000 человек, собрались затем, чтобы увидеть пламя, выставленное в передвижном котле на железнодорожной станции Сендай.