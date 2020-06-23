Олимпийский день: Элизабет Турсынбаева стала частью глобальной онлайн-тренировки МОК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Серебряный призер чемпионата мира-2019 по фигурному катанию Элизабет Турсынбаева стала частью масштабного мирового празднования Международного Олимпийского дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

Большой спортивный праздник отмечается сегодня, 23 июня. В его честь Международный Олимпийский комитет (МОК) объединил олимпийцев, преданных болельщиков и активных любителей спорта глобальным онлайн-проектом. Атлеты со всего мира проводят сегодня тренировки в цифровом формате, которые нон-стопом транслируются в Instagram-аккаунте МОК @Olympics. Всего в онлайн тренировках примут участие 22 атлета.

Каждый участвующий спортсмен выходит в эфир в 11.00 по местному времени своего места проживания. Всего динамичная разминка пройдет на территории 20 часовых поясов. Таким образом, марафон будет транслироваться в течение всего Международного Олимпийского дня. Элизабет вышла в эфир в 11:00 по времени Нур-Султана.

Событие с глобальными целями проводится под эгидой кампании #StayStrong.

«Празднование Международного Олимпийского дня отличается от предыдущих лет, но в то же время в этот день наше послание о силе спорта звучит еще сильнее. Мы объединились чтобы использовать эту силу. В эти трудные времена нам, как никогда, нужны спортивные ценности, наши общие олимпийские ценности – дружба, уважение и солидарность», – сказал президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах.

Казахстан на спортивном марафоне был представлен обладательницей серебряной награды чемпионата мира-2019 по фигурному катанию Элизабет Турсынбаевой. Спортсменка буквально на весь мир провела совместную тренировку, став частью исторического события и масштабного празднования Олимпийского дня. Элизабет приняла эстафету от представителей команды Индонезии по бадминтону Энтони Джинтинга и Джонатана Кристи. После нее в эфир вышла Пусарла Венката Синдху (Индия, бадминтон).

«Прежде всего хочу выразить благодарность МОК за оказанное доверие и возможность стать участницей глобального события, которое поддерживается спортсменами всего мира. Я была очень счастлива представить Казахстан на уникальном проекте и провести специальную тренировку. Самое главное, что этот проект показал, что спорт продолжает нас объединять несмотря ни на что. Это одна из главных ценностей спорта, нашего Олимпийского движения, который в эти дни особенно поддерживает всех нас - атлетов и болельщиков. Хочу поблагодарить и наш НОК за необычную онлайн-программу, которая шла всю неделю в честь Олимпийского дня, и позволила нам всем быть вместе в эти дни. Поздравляю всех с Международным Олимпийским днем! Пусть у каждого из вас в жизни будут только победы» - поделилась Турсынбаева.

Добавим, что МОК утвердил Международный Олимпийский день в 1948 году. Ежегодно он отмечается 23 июня. Казахстан является празднует событие уже в 27-й раз.