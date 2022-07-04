4 Июля 2022 19:07

Олимпийский чемпион по боксу из Казахстана выиграл «золото» турнира в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В финале международного турнира Elorda Cup в Нур-Султане в весовой категории до 92 килограммов сразились казахстанские боксеры Айбек Оралбай и Сагындык Тогамбай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Этот финальный поединок закончился победой Оралбая раздельным решением судей — 3:2 (28-29, 28-29, 29-28, 29-28, 29-28). Таким образом, Айбек Оралбай выиграл золотую медаль на турнире Elorda Cup, а Сагындык Тогамбай закончил выступление в статусе серебряного призера.

Айбек Оралбай является олимпийским чемпионом среди молодежи (2018 год); также он выигрывал «серебро» молодежного чемпионата мира (2018 год).

Ранее победителями Кубка столицы от сборной Казахстана стали Темиртас Жусупов (до 48 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг), Саматали Тольтаев (до 60 кг) и Мухамедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Абзал Серик (до 70 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг) и Абзал Куттыбеков (86 кг).

Фото:sports.kz





