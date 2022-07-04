Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Олимпийский чемпион по боксу из Казахстана выиграл «золото» турнира в столице
4 Июля 2022 19:07

Олимпийский чемпион по боксу из Казахстана выиграл «золото» турнира в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В финале международного турнира Elorda Cup в Нур-Султане в весовой категории до 92 килограммов сразились казахстанские боксеры Айбек Оралбай и Сагындык Тогамбай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Этот финальный поединок закончился победой Оралбая раздельным решением судей — 3:2 (28-29, 28-29, 29-28, 29-28, 29-28). Таким образом, Айбек Оралбай выиграл золотую медаль на турнире Elorda Cup, а Сагындык Тогамбай закончил выступление в статусе серебряного призера.

Айбек Оралбай является олимпийским чемпионом среди молодежи (2018 год); также он выигрывал «серебро» молодежного чемпионата мира (2018 год).

Ранее победителями Кубка столицы от сборной Казахстана стали Темиртас Жусупов (до 48 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг), Саматали Тольтаев (до 60 кг) и Мухамедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Абзал Серик (до 70 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг) и Абзал Куттыбеков (86 кг).

Фото:sports.kz



Новости по теме
Казахстанский боксер выиграл «золото» турнира Elorda Cup
Чемпион мира по боксу из Казахстана выиграл «золото» международного турнира
Капитан сборной Казахстана по боксу победил чемпиона мира в финале международного турнира
Читайте также
Казахстанский боксер выиграл «золото» турнира Elorda Cup
Чемпион мира по боксу из Казахстана выиграл «золото» международного турнира
Капитан сборной Казахстана по боксу победил чемпиона мира в финале международного турнира
Чемпион Азии из Казахстана завоевал «золото» турнира в столице
Победитель международного турнира по боксу определился в казахстанском дерби
Казахстанцы разыграли «золото» на турнире по боксу в Нур-Султане
Вице-чемпион мира из Казахстана побил кубинца в финале международного турнира
Призер Олимпиады-2020 из Казахстана выиграл на турнире по боксу

Лента новостей

Архив