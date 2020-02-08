Олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов призвал своих земляков к спокойствию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов призвал своих земляков в Кордайском районе Жамбылской области к спокойствию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поджигать дома или переворачивать автомобили неправильно. Необходимо соблюдать спокойствие. Надо остановиться здесь», - сказал Ермахан Ибраимов.

Спортсмен добавил, что каждый этнос привносит свою лепту в развитие Казахстана.

«Поэтому каждый этнос показывает свое трудолюбие, я по своему опыту знаю, что дунгане очень трудолюбивый народ, который любит заниматься земледелием, они являются гражданами Казахстана. Нельзя идти на незаконные меры», - подчеркнул Ермахан Ибраимов.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал 8 февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. По информации МВД, восемь человек погибли и более 40 получили ранения в ходе конфликта. Глава Министерства информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в СЦК призвал не допускать распространения фейковой информации по событиям в Кордайском районе и не допускать призывов к насилию.







