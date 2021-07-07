Олимпийский бассейн открыли в Алматинской области в День столицы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В День столицы в Алматинской области открыли олимпийский бассейн, передает корреспондент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

В городе Талдыкорган сегодня состоялось торжественное открытие Центрального плавательного бассейна олимпийского типа на 570 мест, где с раннего возраста юные спортсмены смогут повышать свое мастерство, а жители города заниматься плаванием.

Первый 50-метровый олимпийский бассейн в регионе был построен в рамках государственно-частного партнерства. Новый объект соответствует всем международным стандартам, а потому здесь смогут проводить соревнования самого высокого уровня. С радостным событием талдыкорганцев и гостей города поздравил аким Алматинской области Амандык Баталов, государственный деятель, генерал-лейтенант Амангельды Шабдырбаев, генеральный директор Национального Олимпийского комитета РК Нурлан Ногербек, депутаты Мажилиса и Сената Парламента и именитые спортсмены страны. Среди которых чемпион мира, тяжелоатлет Илья Ильин, многократная чемпионка Республики Казахстан по плаванию Мария Федотова, олимпийский чемпион Ермахан Ыбырайымов, трехкратный чемпион мира Ардак Назаров и многие другие, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

«В этот праздничный день мы открываем в Талдыкоргане современный плавательный бассейн, не имеющий аналогов в Центральной Азии. Его уникальность заключается в том, что он соответствует олимпийским стандартам. Еще одна особенность – внешний архитектурный облик, напоминающий силуэт огромной, плывущей в морской пучине, рыбы. В нем 3 бассейна, длина самого большого из которых – 52 метра, ширина – 25 метров. Запуск такого масштабного и значимого объекта, ставшего визитной карточкой всей области, в День столицы и в год 30-летия Независимости – долгожданное и радостное событие для всех нас, давшее возможность со временем превратить Талдыкорган в центр водных видов спорта. Это важный вклад в реализацию поручений Елбасы и Президента страны по популяризации здорового образа жизни, развития массового спорта, поддержки физкультуры и спорта высоких достижений», - сказал Амандык Баталов.

Как подчеркнул аким области, 52-метровый бассейн построен в рамках государственно-частного партнерства:

«Благодаря государственной поддержке в регионе воспитана целая плеяда прославленных чемпионов и рекордсменов, добившихся весомых побед. Я верю, что подрастающее поколение любителей спорта будет не менее талантливо, а новый Центральный плавательный бассейн станет еще одной кузницей отечественных чемпионов. Так пусть открываемый сегодня спортивный объект долго и успешно служит на благо процветания казахстанского спорта и жителей всего Жетысуского края», - сказал А. Баталов.

Олимпийский чемпион, боксер Ермахан Ыбырайымов также выступил с поздравительным словом.

«Мы стали свидетелями открытия в День столицы олимпийского бассейна в городе Талдыкорган. Это важное событие не только для Алматинской области, но и для всей страны. Ведь здесь созданы все условия для того, чтобы наши спортсмены стали рекордсменами, чемпионами мира, Олимпийских игр. От всей души поздравляю всех, желаю успехов и спортивных побед», - сказал он.

От лица спортивной общественности выступила многократная чемпионка Республики Казахстан по плаванию Мария Федотова, которая, поздравив всех с праздником, выразила благодарность за оказываемую спортсменам государственную поддержку:

«Я благодарю нашего Елбасы и Президента страны за все, что делается для развития отечественного спорта, создания условий для детско-юношеского спорта, а также за вовлечение населения в массовый спорт. Благодаря чему на сегодняшний день мы с гордостью можем сказать, что спортсмены области завоевали 11 лицензий для участия в 32-ых Летних Олимпийских играх в Токио. Мечта каждого спортсмена - принести стране победу», - сказала она.

В торжественной обстановке символические ключи от нового бассейна были переданы основателем и председателем совета директоров компании «Базис-А» Александром Беловичем, чья строительная компания возводила объект, директору спорткомплекса Мерею Суюнову.

Напомним, строительство спортивного объекта началось в марте 2019 года. Бассейн с трибуной на 570 мест и общей площадью более 13 тыс. кв. метров обошелся в 11,4 млрд. тенге. Здесь можно практиковать все виды плаванья, водное поло, прыжки в воду, аквааэробику. Бассейн предназначен как для круглогодичного проведения спортивных соревнований разного уровня, так и для оздоровительного плавания горожан, обучения детей. Созданы условия для маломобильных категорий граждан. В будущем планируется открытие отделений по триатлону, гребле на байдарках, каноэ и других.

Своими впечатлениями поделился и юный спортсмен 16-летний Ислам Каримов:

«Плаванием я занимаюсь уже почти 5 лет. За эти года у меня есть свои достижения и успехи. Я мастер спорта, чемпион Казахстана по плаванию в открытой воде. Я окончательно решил, что плаванием буду продолжать заниматься на профессиональном уровне. До этого времени я занимался в спорткомплексе «Өркен». Теперь у меня есть возможность оттачивать свое мастерство в современном бассейне олимпийского типа. Это открывает немалые возможности для меня и для всех любителей спорта. А то, что бассейн больше 50 метров, дает возможность качественно готовиться к соревнованиям в открытой воде. От имени молодежи мне бы хотелось выразить благодарность за оказываемую поддержку начинающим спортсменам», - подытожил он.

К слову, в Алматинской области действует более 3 тыс. спортивных объектов и 43 спортивные школы, где спортом занимаются около 42 тыс. детей. В целом, по области более 667 тыс. человек систематически занимаются физической культурой и спортом. В рамках исполнения поручения Елбасы по строительству 100 физкультурно-оздоровительных комплексов на сегодня в регионе действует 13 ФОКов. Ведется строительство еще 3 спортобъектов в селах Шонжы, Жансугуров, Достык. Также до 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 23 физкультурно-оздоровительных комплекса, 9 мини ФОКов и 3 спортивных комплекса в г. Талдыкорган. На развитие и поддержку сферы физической культуры и спорта в 2021 году с местного бюджета в Алматинской области было выделено 21,5 млрд. тенге.



