Олимпийские медали, ситуация с COVID-19, скоро в школу – обзор недели

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сколько медалей завоевал Казахстан на Олимпийских играх -2020? Что помешало нашим спортсменам достичь лучших результатов? Как страна готовится к новому учебному году? И какова ситуация с COVID-19 в стране? Об этом и других новостях расскажет наш корреспондент.

Казахстан завершил выступление в главной мировой спортивной схватке четырёхлетия. Казахстанцы на Олимпиаде-2020 завоевали восемь бронзовых медалей. Таким образом, на момент публикации наша страна находится на 82-м месте в медальном зачете Игр.

В минувшую неделю бронзовую медаль стране подарил боксер Камшыбек Кункабаев, который выступал в весовой категории свыше 91 килограмма. Он в полуфинале встретился с американцем Ричардом Торресом-младшим. Следом за Камшыбеком «бронзу» завоевал боксер Сакен Бибосынов, который провел свой полуфинальный поединок олимпийского турнира в весовой категории до 52 килограммов.

Каратист Дархан Асадилов стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в этом виде спорта. Это стало возможным по итогам полуфинала ОИ-2020 в категории до 67 килограммов. В этом раунде казахстанец встретился со Стивеном Да Костой из Франции.

Еще одну медаль завоевал казахстанский борец вольного стиля Нурислам Санаев. В схватке за бронзовую медаль в категории до 57 килограммов он встретился с Георгием Вангеловым, представляющим Болгарию.

Таким образом, день 5 августа для казахстанских спортсменов стал урожайным. Это был самый лучший медальный день.

Последнюю, восьмую по счету бронзовую медаль в копилку Казахстана положила каратистка Софья Берульцева. Она представила Казахстан в полуфинале в весовой категории свыше 61 килограмма. Ее соперницей на этом этапе стала 22-летняя представительница Египта, бронзовый призер чемпионата мира-2018 Ферьял Абделазиз.

За свои старания восемь призеров Олимпийских игр получат финансовые поощрения. Стало известно, на какие денежные выплаты могут рассчитывать казахстанские спортсмены, выигравшие бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио. Каждый из них получит по 75 000 долларов.

К сожалению, Казахстан в этот раз остался без «золота» и «серебра».

Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев сообщил, что по тем видам спорта, где наши олимпийцы показали плохие результаты, будут спрашивать с главных тренеров.

Если некоторые тренеры просили у казахстанских болельщиков извинения за свой провал, то другие объясняли, почему их подопечные не смогли показать лучше результаты. Эксперты также делились своим мнением о том, что помешало нашим спортсменам завоевать «золото». Хотя Серик Сапиев назвал судейство «максимально объективным», все же некоторые решения вызвали у него сомнения.

Тем не менее Олимийские игры Казахстан завершил. А жизнь, как говорится, продолжается. К сожалению, за жизнь многим нашим соотечественникам приходится бороться. Так как заражаемость коронавирусной инфекцией растет. Начало минувшей недели не радовало эпидемиологов, так как вся страна оказалась в «красной зоне». 1 августа единственный регион Казахстана, остававшийся в «желтой зоне» - Туркестанская область - временно перешел в «красную зону» по распространению коронавируса.

При этом по всей стане активно ведется работа по массовой вакцинации. На 8 августа первым компонентом в Казахстане привились 5 727 414 человек, два компонента получили 4 356 279 человек.

О том, что иммунизация – это единственный способ побороть коронавирус, говорят все. В поддержку иммунизации населения против КВИ выступают столичные общественники, деятели культуры, спортсмены, медики, активная молодежь, волонтеры и другие граждане

Однако это не даст должного эффекта, пока некоторые гражане будут продолжать нарушать требования карантина. К сожалению, люди все еще устраивают тои, бары принимают гостей несмотря на запреты, мошенники продают поддельные ПЦР-тесты, да и медики подделывают паспорта вакцинации. Тем временем число зараженных растет, инфекционные больницы заполняются, и, к несчастью, умирают больные КВИ.

По словам министра здравоохранения Алексея Цой, оптимистичный сценарий возможен в августе-сентябре этого года. Однако это зависит от соблюдения карантинных мер и массовой иммунизации.

При таком раскладе школьники смогут вернуться к традиционному формату обучения. Во многих регионах уже началась подготовка к новому учебному году. Закупаются учебники, а некоторые руководители городов и областей проверяют готовность образовательных учреждений.

Тем временем министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов разъяснил позицию МОН относительно школьной формы в предстоящем учебном году

«Взвесив все «за» и «против», мы приняли решение, что для тех, кто в силу различных обстоятельств не может приобрести детям школьную форму, сделать необязательным ее ношение еще на один год. Дети могут временно, в течение только следующего учебного года, посещать школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля», - написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

Однако родителей больше волнует здоровье их детей, нежели школьная форма. Заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения РК, профессор, доктор медицинских наук Лаззат Ералиева сообщила, что защитить от КВИ маленьких детей , которых нельзя вакцинировать, можно лишь через коллективный иммунитет.





