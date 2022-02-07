Олимпийские игры: завершает ли на этом карьеру казахстанская фристайлистка Юлия Галышева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева прокомментировала свою публикацию в Instagram, где спортсменка выражает благодарность болельщикам, которые прошли этот путь с ней, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Это был большой промежуток в моей жизни. Я не говорила, что завершаю карьеру. Я просто поблагодарила болельщиков и всех тех, кто прошел со мной этот путь именно до этого дня», - прокомментировала Юлия Галышева.
Спортсменка объяснила свои эмоции после выступления.
«Мои эмоции были понятны: почему я была расстроена в тот момент. Я расстроилась, потому что не смогла завершить проезд до конца настолько, насколько мы готовились. Не могу сказать, что что-то помешало. Ничьей вины здесь нет. Только моя», - поделилась фристайлистка.
Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине Юлия Галышева в могуле дошла до второго финала, однако провела неудачную попытку: результата в 49,74 балла оказалось недостаточно для выхода в третий финал, где были разыграны медали.
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