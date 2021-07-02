Олимпийские игры в Токио: казахстанских спортсменов 12 раз тестировали на допинг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета РК Андрей Крюков заявил о том, что в течение семи месяцев казахстанские спортсмены были протестированы на допинг до 10-12 раз. По его словам, тестирование проводится абсолютно без предупреждения, поэтому сложно что-то сделать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Даже во время пандемии не прекращался процесс тестирования спортсменов. Допинг офицеры, как нашего национального Антидопингового центра, так и международных федераций, и международной организации по проведению тестирования, они выезжали и продолжали тестировать спортсменов», - сказал генеральный секретарь НОК.

Он отметил, что организация везде декларирует нулевую терпимость к допингу. Это говорит о том, что новый закон, который подвергает серьезной обструкции нарушителей допингового режима, предусматривает, что любое нарушение допинга будет наказано по закону. Что касается превентивных мер, каждый из атлетов имеет персональный план тестирования, который выполняется двумя организациями, чтобы обеспечить определенную прозрачность и исключить возможность махинации. Поэтому отдельно выполняет тестирование Международная федерация.

«Я могу сказать, что спортсмены в течение 7 месяцев до 10-12 раз были подвергнуты тестированию. Это обязательная процедура, от нее уклоняться нельзя. Тестирование проводится абсолютно без предупреждения, поэтому сложно здесь что-то сделать. Наш Антидопинговый центр протестировал от двух до четырех раз каждого спортсмена за этот период, поэтому можно сказать, что мы со своей стороны в полном объеме выполняем превентивные и контрольные меры», - добавил Андрей Крюков.

Напомним, накануне предстоящих летних XXXII Олимпийских игр в Токио состоялась традиционная встреча Главы государства с членами национальной сборной Казахстана.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, а Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.