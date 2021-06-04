Олимпийские игры в Токио: до старта 50 дней

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 50 дней остается до начала Олимпийских игр в Токио. Несмотря на то, что в столице Японии из-за пандемии действует режим чрезвычайного положения, организаторы и представители МОК уверяют, что старт Играм будет дан 23 июля. Хотя в самой Стране восходящего солнца отношение к предстоящему спортивному форуму неоднозначное, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«Для спортсменов Олимпийские игры очень важны. Я, скорее, поддерживаю их проведение», - говорит жительница Токио в репортаже Euronews.

«Я не уверен насчет Игр. Организаторы говорят, что мероприятие будет безопасным и спокойным, но я не знаю, что именно они под этим подразумевают. Я думаю, что пока нет уверенности в том, сможем мы провести Игры или нет», - считает другой житель Токио.

Во вторник в Японию прибыла первая крупная группа спортсменов - сборная Австралии по софтболу, став своеобразным символом приближения Олимпиады. Ее проведение выгодно, в первую очередь, Международному олимпийскому комитету, ведь на кону стоят многомиллиардные контракты. Критики высказывают опасения, что Игры могут привести к распространению разновидностей коронавируса в стране.

Правительство заявляет, что жизни и здоровье сограждан для него - главное, поэтому было решено закрыть доступ на трибуны для иностранных болельщиков. Лишь они смогут наслаждаться вживую спортивной борьбой и чествовать победителей, пьедесталы для которых уже готовы - их сделали из переработанных бутылок и выловленного в море пластика.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о выделении 70 процентов лицензий на участие в Олимпийских играх в Токио. Таким образом, участниками предстоящей Олимпиады стали более 7800 спортсменов.