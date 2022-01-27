Олимпийские игры в Пекине: Расписание соревнований по сноуборду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сноуборд – один из 15 видов спорта зимних Олимпийских игр. Соревнования пройдут с субботы 5 февраля по вторник 15 февраля. Всего за медали в 11 дисциплинах сноуборда поборются 119 женщин и 119 мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Место проведения соревнований: Снежный парк Геньтин.

Трамплин «Биг-эйр Шоген».

Даты: суббота 5 февраля – вторник 15 февраля.

5 февраля

Сноуборд. Женщины. Слоупстайл, квалификация.

6 февраля

Сноуборд. Женщины. Слоупстайл, финал;

Заезд 3 – медальные соревнования;

Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл, квалификация.

7 февраля

12:54 – 13:19 Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл, медальные соревнования.

8 февраля

Параллельный гигантский слалом. Женщины. Малый финал – медальные соревнования;

Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Малый финал – медальные соревнования;

Параллельный гигантский слалом. Женщины. Большой финал – медальные соревнования;

Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Большой финал – медальные соревнования.

9 февраля

Сноуборд. Женщины. Хафпайп, квалификация. Заезд 1;

Сноуборд. Женщины. Хафпайп, квалификация. Заезд 2;

Сноуборд-кросс. Женщины. Отборочные соревнования. Заезд 1;

Сноуборд-кросс. Женщины. Отборочные соревнования. Заезд 2;

Сноуборд. Мужчины. Хафпайп, квалификация. Заезд 1;

Сноуборд. Мужчины. Хафпайп, квалификация. Заезд 2;

Сноуборд-кросс. Женщины. 1/8 финала;

Сноуборд-кросс. Женщины. Четвертьфиналы;

Сноуборд-кросс. Женщины. Полуфиналы 15:45 Сноуборд-кросс. Женщины. Малый финал;

Сноуборд-кросс. Женщины. Большой финал медальные соревнования.

10 февраля

Сноуборд. Женщины. Хафпайп, финал. Заезд 1;

Сноуборд. Женщины. Хафпайп, финал. Заезд 2;

Сноуборд. Женщины. Хафпайп, финал. Заезд 3 – медальные соревнования;

Сноуборд-кросс. Мужчины. Заезд 1;

Сноуборд-кросс. Мужчины. Заезд 2;

Сноуборд-кросс. Мужчины. 1/8 финала 14:37 - 14:55 Сноуборд-кросс; Мужчины. Четвертьфиналы;

Сноуборд-кросс. Мужчины. Полуфиналы;

Сноуборд-кросс. Мужчины. Малый финал;

Сноуборд-кросс. Мужчины. Большой финал – медальные соревнования.

11 февраля

Сноуборд. Мужчины. Хафпайп, финал. Заезд 1;

Сноуборд. Мужчины. Хафпайп, финал. Заезд 2;

Сноуборд. Мужчины. Хафпайп, финал. Заезд 3 – медальные соревнования.

12 февраля

Сноуборд-кросс. Смешанные соревнования. Четвертьфиналы;

Сноуборд-кросс. Смешанные соревнования. Полуфиналы;

Сноуборд-кросс. Смешанные соревнования. Малый финал;

Сноуборд-кросс. Смешанные соревнования. Большой финал – медальные соревнования.

14 февраля

Сноуборд. Женщины. Биг-эйр, квалификация. Заезд 1;

Сноуборд. Женщины. Биг-эйр, квалификация. Заезд 2;

Сноуборд. Женщины. Биг-эйр, квалификация. Заезд 3;

Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр, квалификация. Заезд 1;

Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр, квалификация. Заезд 2;

Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр, квалификация. Заезд 3.

15 февраля

Сноуборд. Женщины. Биг-эйр, финал. Заезд 1;

Сноуборд. Женщины. Биг-эйр, финал. Заезд 2;

Сноуборд. Женщины. Биг-эйр, финал. Заезд 3 – медальные соревнования;

1Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр, финал. Заезд 1;

1Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр, финал. Заезд 2;

Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр, финал. Заезд 3 – медальные соревнования.