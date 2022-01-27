Олимпийские игры в Пекине: Расписание соревнований по сноуборду
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сноуборд – один из 15 видов спорта зимних Олимпийских игр. Соревнования пройдут с субботы 5 февраля по вторник 15 февраля. Всего за медали в 11 дисциплинах сноуборда поборются 119 женщин и 119 мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Место проведения соревнований: Снежный парк Геньтин.
Трамплин «Биг-эйр Шоген».
Даты: суббота 5 февраля – вторник 15 февраля.
5 февраля
Сноуборд. Женщины. Слоупстайл, квалификация.
6 февраля
Сноуборд. Женщины. Слоупстайл, финал;
Заезд 3 – медальные соревнования;
Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл, квалификация.
7 февраля
12:54 – 13:19 Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл, медальные соревнования.
8 февраля
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Малый финал – медальные соревнования;
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Малый финал – медальные соревнования;
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Большой финал – медальные соревнования;
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Большой финал – медальные соревнования.
9 февраля
Сноуборд. Женщины. Хафпайп, квалификация. Заезд 1;
Сноуборд. Женщины. Хафпайп, квалификация. Заезд 2;
Сноуборд-кросс. Женщины. Отборочные соревнования. Заезд 1;
Сноуборд-кросс. Женщины. Отборочные соревнования. Заезд 2;
Сноуборд. Мужчины. Хафпайп, квалификация. Заезд 1;
Сноуборд. Мужчины. Хафпайп, квалификация. Заезд 2;
Сноуборд-кросс. Женщины. 1/8 финала;
Сноуборд-кросс. Женщины. Четвертьфиналы;
Сноуборд-кросс. Женщины. Полуфиналы 15:45 Сноуборд-кросс. Женщины. Малый финал;
Сноуборд-кросс. Женщины. Большой финал медальные соревнования.
10 февраля
Сноуборд. Женщины. Хафпайп, финал. Заезд 1;
Сноуборд. Женщины. Хафпайп, финал. Заезд 2;
Сноуборд. Женщины. Хафпайп, финал. Заезд 3 – медальные соревнования;
Сноуборд-кросс. Мужчины. Заезд 1;
Сноуборд-кросс. Мужчины. Заезд 2;
Сноуборд-кросс. Мужчины. 1/8 финала 14:37 - 14:55 Сноуборд-кросс; Мужчины. Четвертьфиналы;
Сноуборд-кросс. Мужчины. Полуфиналы;
Сноуборд-кросс. Мужчины. Малый финал;
Сноуборд-кросс. Мужчины. Большой финал – медальные соревнования.
11 февраля
Сноуборд. Мужчины. Хафпайп, финал. Заезд 1;
Сноуборд. Мужчины. Хафпайп, финал. Заезд 2;
Сноуборд. Мужчины. Хафпайп, финал. Заезд 3 – медальные соревнования.
12 февраля
Сноуборд-кросс. Смешанные соревнования. Четвертьфиналы;
Сноуборд-кросс. Смешанные соревнования. Полуфиналы;
Сноуборд-кросс. Смешанные соревнования. Малый финал;
Сноуборд-кросс. Смешанные соревнования. Большой финал – медальные соревнования.
14 февраля
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр, квалификация. Заезд 1;
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр, квалификация. Заезд 2;
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр, квалификация. Заезд 3;
Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр, квалификация. Заезд 1;
Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр, квалификация. Заезд 2;
Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр, квалификация. Заезд 3.
15 февраля
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр, финал. Заезд 1;
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр, финал. Заезд 2;
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр, финал. Заезд 3 – медальные соревнования;
1Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр, финал. Заезд 1;
1Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр, финал. Заезд 2;Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр, финал. Заезд 3 – медальные соревнования.
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