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Олимпийские игры в Пекине: расписание соревнований по шорт-треку

26 Января 2022 15:21
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Олимпийские игры в Пекине: расписание соревнований по шорт-треку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине включают в себя девять дисциплин, включая смешанную командную эстафету, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Соревнования на Играх запланированы на период с 5 по 16 февраля 2022 года.

Место проведения: Столичный дворец спорта.

5 февраля

Женщины, 500 м – Раунды;

Мужчины, 1000 м – Раунды.

Смешанная командная эстафета – Финал B;

Смешанная командная эстафета – Финал А.

7 февраля

Женщины, 500 м – Полуфиналы;

Мужчины, 1000 м – Полуфиналы;

Женщины, 500 м – Финал B;

Женщины, 500 м – Финал А;

Мужчины, 1000 м – Финал B;

Мужчины, 1000 м – Финал А.

9 февраля

Мужчины, 1500 м – Полуфиналы;

Женщины, эстафета 3000 м – Полуфиналы;

Мужчины, 1500 м – Финал B;

Мужчины, 1500 м – Финал А.

11 февраля

Женщины, 1000 м – Полуфиналы;

Мужчины, эстафета 5000 м – Полуфиналы;

Женщины, 1000 м – Финал B;

Женщины, 1000 м – Финал А.

13 февраля

Мужчины, 500 м – Полуфиналы;

Женщины, эстафета 3000 м – Финал B;

Женщины, эстафета 3000 м – Финал А;

Мужчины, 500 м – Финал B;

Мужчины, 500 м – Финал А.

16 февраля

Мужчины, эстафета 5000 м – Финал B;

Мужчины, эстафета 5000 м – Финал А;

Женщины, 1500 м – Финал B;

Женщины, 1500 м – Финал А.

Напомним, кто представит Казахстан на олимпийских стартах по шорт-треку.


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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