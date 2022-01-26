Олимпийские игры в Пекине: расписание соревнований по шорт-треку
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине включают в себя девять дисциплин, включая смешанную командную эстафету, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Соревнования на Играх запланированы на период с 5 по 16 февраля 2022 года.
Место проведения: Столичный дворец спорта.
5 февраля
Женщины, 500 м – Раунды;
Мужчины, 1000 м – Раунды.
Смешанная командная эстафета – Финал B;
Смешанная командная эстафета – Финал А.
7 февраля
Женщины, 500 м – Полуфиналы;
Мужчины, 1000 м – Полуфиналы;
Женщины, 500 м – Финал B;
Женщины, 500 м – Финал А;
Мужчины, 1000 м – Финал B;
Мужчины, 1000 м – Финал А.
9 февраля
Мужчины, 1500 м – Полуфиналы;
Женщины, эстафета 3000 м – Полуфиналы;
Мужчины, 1500 м – Финал B;
Мужчины, 1500 м – Финал А.
11 февраля
Женщины, 1000 м – Полуфиналы;
Мужчины, эстафета 5000 м – Полуфиналы;
Женщины, 1000 м – Финал B;
Женщины, 1000 м – Финал А.
13 февраля
Мужчины, 500 м – Полуфиналы;
Женщины, эстафета 3000 м – Финал B;
Женщины, эстафета 3000 м – Финал А;
Мужчины, 500 м – Финал B;
Мужчины, 500 м – Финал А.
16 февраля
Мужчины, эстафета 5000 м – Финал B;
Мужчины, эстафета 5000 м – Финал А;
Женщины, 1500 м – Финал B;
Женщины, 1500 м – Финал А.
Напомним, кто представит Казахстан на олимпийских стартах по шорт-треку.
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