Олимпийские игры в Пекине: расписание соревнований по фигурному катанию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине фигуристы третий раз подряд будут соревноваться в четырех дисциплинах – мужском и женском одиночном катании, танцах на льду и парном катании – как в личном турнире, так и в командном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Командные соревнования начнутся 4 февраля и продлятся до 7 февраля, после чего на лед выйдут представители мужского одиночного катания.

Стадион: Столичный дворец спорта.

4 февраля

Командный турнир. Мужское одиночное катание, короткая программа;

Командный турнир. Танцы на льду, ритм-танец;

Командный турнир. Парное катание, короткая программа.

6 февраля

Командный турнир. Женское одиночное катание, короткая программа;

Командный турнир. Мужское одиночное катание, произвольная программа.

7 февраля

Командный турнир. Парное катание, произвольная программа;

Командный турнир. Танцы на льду, произвольный танец;

Командный турнир. Женское одиночное катание, произвольная программа.

8 февраля

Мужское одиночное катание, короткая программа.

10 февраля

Мужское одиночное катание, произвольная программа.

12 февраля

Танцы на льду, ритм-танец.

14 февраля

Танцы на льду, произвольный танец.

15 февраля

Женское одиночное катание, короткая программа.

17 февраля

Женское одиночное катание, произвольная программа.

18 февраля

Парное катание, короткая программа.

19 февраля

Парное катание, произвольная программа.

20 февраля

Показательные выступления.