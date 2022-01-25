Олимпийские игры в Пекине: расписание соревнований по биатлону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Биатлон входит в программу зимних Олимпийских игр с 1960 года. Это увлекательный вид спорта, который состоит из бега на лыжах и стрельбы. НОК Казахстана представил путеводитель по биатлонным соревнованиям на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, передает МИА «Казинформ».

На зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине в биатлоне будет разыграно 11 комплектов медалей.

Место проведения: Национальный центр биатлона.

5 февраля

Биатлон. Смешанная эстафета, 4x6км.

7 февраля

Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15км.

8 февраля

Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20км.

11 февраля

Биатлон. Женщины. Спринт, 7,5км.

12 февраля

Биатлон. Мужчины. Спринт, 10км.

13 февраля

Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10км;

Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5км.

15 февраля

Биатлон. Мужчины. Эстафета, 4х7,5км.

16 февраля

Биатлон. Женщины. Эстафета, 4х6км.

18 февраля

Биатлон.Мужчины. Масс-старт, 15км.

19 февраля

Биатлон. Женщины. Масс-старт, 12,5км.