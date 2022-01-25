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Олимпийские игры в Пекине: расписание соревнований по биатлону
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Биатлон входит в программу зимних Олимпийских игр с 1960 года. Это увлекательный вид спорта, который состоит из бега на лыжах и стрельбы. НОК Казахстана представил путеводитель по биатлонным соревнованиям на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, передает МИА «Казинформ».
На зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине в биатлоне будет разыграно 11 комплектов медалей.
Место проведения: Национальный центр биатлона.
5 февраля
Биатлон. Смешанная эстафета, 4x6км.
7 февраля
Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15км.
8 февраля
Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20км.
11 февраля
Биатлон. Женщины. Спринт, 7,5км.
12 февраля
Биатлон. Мужчины. Спринт, 10км.
13 февраля
Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10км;
Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5км.
15 февраля
Биатлон. Мужчины. Эстафета, 4х7,5км.
16 февраля
Биатлон. Женщины. Эстафета, 4х6км.
18 февраля
Биатлон.Мужчины. Масс-старт, 15км.
19 февраля
Биатлон. Женщины. Масс-старт, 12,5км.
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