+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Олимпийские игры в Пекине: расписание соревнований по биатлону

25 Января 2022 16:17
Поделиться:
Олимпийские игры в Пекине: расписание соревнований по биатлону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Биатлон входит в программу зимних Олимпийских игр с 1960 года. Это увлекательный вид спорта, который состоит из бега на лыжах и стрельбы. НОК Казахстана представил путеводитель по биатлонным соревнованиям на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Си Цзиньпин высказался об январских событиях в Казахстане
Казахстан встал на рельсы декарбонизации экономики - Касым-Жомарт Токаев Казахстан поддерживает принцип «одного Китая» - Касым-Жомарт Токаев Инвестировать 20 млрд долларов в развитие транзита и логистики планирует Казахстан

На зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине в биатлоне будет разыграно 11 комплектов медалей.

Место проведения: Национальный центр биатлона.

5 февраля

Биатлон. Смешанная эстафета, 4x6км.

7 февраля

Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15км.

8 февраля

Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20км.

11 февраля

Биатлон. Женщины. Спринт, 7,5км.

12 февраля

Биатлон. Мужчины. Спринт, 10км.

13 февраля

Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10км;

Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5км.

15 февраля

Биатлон. Мужчины. Эстафета, 4х7,5км.

16 февраля

Биатлон. Женщины. Эстафета, 4х6км.

18 февраля

Биатлон.Мужчины. Масс-старт, 15км.

19 февраля

Биатлон. Женщины. Масс-старт, 12,5км.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
Поделиться:
Новости по теме
Си Цзиньпин высказался об январских событиях в Казахстане
Казахстан встал на рельсы декарбонизации экономики - Касым-Жомарт Токаев
Казахстан поддерживает принцип «одного Китая» - Касым-Жомарт Токаев
Инвестировать 20 млрд долларов в развитие транзита и логистики планирует Казахстан
Популярное
1 Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
2 Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
3 Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
4 Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
5 Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
6 Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Читайте также
Саммит СВМДА пройдет в Нур-Султане – Касым-Жомарт Токаев
В условиях пандемии свою высокую востребованность показала инициатива «Пояса и пути» - Касым-Жомарт Токаев
Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив