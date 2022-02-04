Олимпийские игры в Пекине: анонс второго дня соревнований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – НОК представил анонс второго соревновательного дня с расписанием событий и выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Разница во времени между Нур-Султаном и Пекином составляет +2 часа. Во второй день Олимпиады казахстанцы примут участие во второй официальной тренировке по прыжкам на лыжах с трамплина.

Также сегодня, 4 февраля состоится церемония Открытия Олимпийских игр. Казахстанцы смогут увидеть прямую трансляцию Церемонии на телеканалах «Qazaqstan», «Qazsport» и «Хабар». Трансляция начнется в 17:55 по времени Нур-Султана.

Прыжки на лыжах с трамплина. Официальная тренировка.

Сергей Ткаченко, Даниил Васильев.

Начало: 16:00.

Время указано по Нур-Султану.

Первую официальную тренировку на трамплине в Чжанцзякоу команда Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина уже провела.

В зимних Олимпийских играх 2022 года примут участие 105 спортсменов по прыжкам на лыжах с трамплина: 65 мужчин и 40 женщин.

В этом виде спорта они бросят вызов гравитации и взлетят в воздух, оттолкнувшись от трамплина длиной в 164 метра в Национальном центре прыжков с трамплина в Чжанцзякоу.

Прыжки на лыжах с трамплина начнутся 5 февраля, а финальная медаль – в мужских командных соревнованиях – будет разыграна 14 февраля.