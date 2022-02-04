+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Олимпийские игры в Пекине: анонс второго дня соревнований

4 Февраля 2022 12:07
Поделиться:
Олимпийские игры в Пекине: анонс второго дня соревнований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – НОК представил анонс второго соревновательного дня с расписанием событий и выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Акмолинской области
Где казахстанцам смотреть трансляцию церемонии открытия Олимпиады в Пекине В Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры Гонщик «Астаны» стал 27-м на втором этапе «Вуэльты Валенсии»

Разница во времени между Нур-Султаном и Пекином составляет +2 часа. Во второй день Олимпиады казахстанцы примут участие во второй официальной тренировке по прыжкам на лыжах с трамплина.

Также сегодня, 4 февраля состоится церемония Открытия Олимпийских игр. Казахстанцы смогут увидеть прямую трансляцию Церемонии на телеканалах «Qazaqstan», «Qazsport» и «Хабар». Трансляция начнется в 17:55 по времени Нур-Султана.

Прыжки на лыжах с трамплина. Официальная тренировка.

Сергей Ткаченко, Даниил Васильев.

Начало: 16:00.

Время указано по Нур-Султану.

Первую официальную тренировку на трамплине в Чжанцзякоу команда Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина уже провела.

В зимних Олимпийских играх 2022 года примут участие 105 спортсменов по прыжкам на лыжах с трамплина: 65 мужчин и 40 женщин.

В этом виде спорта они бросят вызов гравитации и взлетят в воздух, оттолкнувшись от трамплина длиной в 164 метра в Национальном центре прыжков с трамплина в Чжанцзякоу.

Прыжки на лыжах с трамплина начнутся 5 февраля, а финальная медаль – в мужских командных соревнованиях – будет разыграна 14 февраля.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
Поделиться:
Новости по теме
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Акмолинской области
Где казахстанцам смотреть трансляцию церемонии открытия Олимпиады в Пекине
В Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры
Гонщик «Астаны» стал 27-м на втором этапе «Вуэльты Валенсии»
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин
2 Налог на роскошь: какие автомобили могут включить в список в Казахстане
3 Назначен новый президент компании «Тойота Мотор Казахстан»
4 Кайрат Актанов назначен первым заместителем главнокомандующего Нацгвардией
5 О строительстве второго индустриального парка в Нур-Султане отчитались в акимате
6 Мародера, ограбившего торговый дом в Алматы, задержали в ЗКО
Читайте также
Назван новый капитан мужской сборной Казахстана по боксу
Казахстан стартовал на Олимпиаде в Пекине: итоги соревновательного дня
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин
Налог на роскошь: какие автомобили могут включить в список в Казахстане
Назначен новый президент компании «Тойота Мотор Казахстан»
Кайрат Актанов назначен первым заместителем главнокомандующего Нацгвардией
О строительстве второго индустриального парка в Нур-Султане отчитались в акимате
Мародера, ограбившего торговый дом в Алматы, задержали в ЗКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив