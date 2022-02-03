Олимпийские игры в Пекине: анонс первого дня соревнований
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 февраля в Китае стартует один из самых долгожданных стартов этой зимы - Олимпийские игры Пекин-2022. Представляем анонс дня с расписанием событий и выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
Разница во времени между Нур-Султаном и Пекином составляет +3 часа. Первыми на играх в квалификационных соревнованиях выступят казахстанские могулисты. Кроме того, сегодня состоится первая официальная тренировка атлетов в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина.
Программа выступлений атлетов:
Вид спорта: фристайл-могул. Квалификация.
Кто: Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Анастасия Городко, Олеся Граур, Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд.
Начало: 16:00. Женщины;
17:45. Мужчины
Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина. Официальная тренировка
Кто: Сергей Ткаченко, Даниил Васильев
Начало: 20:00
Добавим, что время указано по Нур-Султану.
Напомним, что официальная церемония открытия стартует завтра 4 февраля.
Ранее пресс-служба Министерства культуры и спорта РК назвала виды спорта, где казахстанцы могут наиболее успешно выступить на Олимпиаде в Пекине.
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