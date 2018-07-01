Олимпийская сборная РК будет готовиться к Токио-2020 в Японии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный Олимпийский комитет (НОК) Казахстана заключил меморандум о подготовке олимпийской сборной в Японии перед Токио-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета Казахстана.

24 июля в городе Курумэ, в японской префектуре Фукуока, состоялось подписание меморандума о сотрудничестве Национального Олимпийского комитета Казахстана и японской стороны в подготовке олимпийской сборной страны перед Олимпийскими играми в Токио-2020.

Ровно за два года до старта летних Олимпийских игр в Японии директор Дирекции спорта НОК Казахстана Елсияр Канагатов и губернатор Фукуока Хироши Огава и мэр города Цутому Окубо заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволит отечественным спортсменам не только провести качественный подготовительный процесс перед главными стартами четырехлетия, но и пройти акклиматизацию непосредственно перед Олимпиадой, что является важнейшим этапом подготовки атлетов.

Торжественная церемония началась со слов соболезнований Казахстану в связи с трагической гибелью олимпийского призера Дениса Тена. По словам мэра города Курумэ г-на Окубо, эта трагедия потрясла всю Японию, которая восхищалась талантом казахстанского фигуриста.

В городе Курумэ в июне открыли новый многофункциональный спортивный комплекс, который соответствует всем международным стандартам и готов принимать сборные перед Играми-2020. Комплекс предназначен для тренировок команд по всем игровым видам спорта, спортивной гимнастике, настольному теннису, всем видам единоборств, а также легкой атлетике и гребле на каноэ.

В рамках заключенного соглашения японская сторона готова обеспечить тренировки отечественных спортсменов на безвозмездной основе в год Олимпиады.