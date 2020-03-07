Олимпийская квалификация: Серик Бибосынов стартовал с победой
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сакен Бибосынов начал свой первый бой с победы на отборочном турнире за путевки на Олимпийские игры-2020, который проходит сегодня в столице Иордании Аммане, передает МИА «Казинформ».
Выступающий в весовой категории (до 52 кг) казахстанец Серик Бибосынов, бронзовый призер ЧМ-2019, в своем стартовом поединке турнира одержал победу над боксером из Кыргызстана Азатом Усеналиевым.
Позднее на ринг выйдет еще один представитель сборной Казахстана — Серик Темиржанов (57 кг), который сразится с иракцем Джафаром Аль-Судани.
Сборная команда по боксу Галымбека Кенжебаева выступает пока без поражений.
Ранее сообщалось, что Закир Сафиуллин одержал победу в весовой категории до 63 кг, Бекзат Нурдаулетов в весовой категории до 81 кг, Абилхан Аманкул в весовой категории до 75 кг и Абылайхан Жусупов победил соперника в весовой категории до 69 кг.
Автор: Махаббат Сыздыкова
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