Олимпийская квалификация: Серик Бибосынов стартовал с победой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сакен Бибосынов начал свой первый бой с победы на отборочном турнире за путевки на Олимпийские игры-2020, который проходит сегодня в столице Иордании Аммане, передает МИА «Казинформ».

Выступающий в весовой категории (до 52 кг) казахстанец Серик Бибосынов, бронзовый призер ЧМ-2019, в своем стартовом поединке турнира одержал победу над боксером из Кыргызстана Азатом Усеналиевым.

Позднее на ринг выйдет еще один представитель сборной Казахстана — Серик Темиржанов (57 кг), который сразится с иракцем Джафаром Аль-Судани.

Сборная команда по боксу Галымбека Кенжебаева выступает пока без поражений.

Ранее сообщалось, что Закир Сафиуллин одержал победу в весовой категории до 63 кг, Бекзат Нурдаулетов в весовой категории до 81 кг, Абилхан Аманкул в весовой категории до 75 кг и Абылайхан Жусупов победил соперника в весовой категории до 69 кг.





Автор: Махаббат Сыздыкова