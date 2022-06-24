24 Июня 2022 15:00

Олимпийская чемпионка США едва не утонула в бассейне на чемпионате мира

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ – Во время чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште пловчиха сборной США потеряла сознание в бассейне и была спасена своим тренером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

25-летняя Анита Альварес, двукратная олимпийская чемпионка, после завершения своей сольной произвольной программы, неожиданно пошла ко дну бассейна, находясь без сознания.

Тренер сборной США Андреа Фуэнтес, которая ранее завоевала четыре олимпийские медали в синхронном плавании в составе сборной Испании, прыгнула в воду, чтобы спасти спортсменку.

Аните была оказана медицинская помощь, прежде чем ее унесли на носилках. По заявлению Фуэнтес, здоровью Альварес ничего не угрожает. Врачи проверили все жизненно важные ее показатели, которые были в норме: частота сердечных сокращений, уровень кислорода, уровень сахара, кровяное давление и т.д.

В интервью испанской газете «Marca» Фуэнтес сообщила, что прыгнула в воду, потому что никто из спасателей спортивного мероприятия не реагировал.

Анита Альварес показала исключительное сольное выступление и блестяще выступила в четырех предварительных и трех финальных соревнованиях в течение шести дней. Она финишировала седьмой в индивидуальном финале.