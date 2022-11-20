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Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова проголосовала на выборах Президента РК

20 Ноября 2022, 12:06
Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова проголосовала на выборах Президента РК
20 Ноября 2022, 12:06

Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова проголосовала на выборах Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова проголосовала на избирательном участке №2, расположенном в средней школе № 47 в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня очень важный день для всех казахстанцев. Учитывая нынешнюю геополитическую обстановку, мы обязательно должны проявить свою гражданскую активность, сплотиться и сделать свой выбор во благо мира, стабильности и процветания нашей страны», - подчеркнула Ольга Рыпакова.

Также спортсменка поделилась, что нынешние выборы – особенное событие для ее семьи. Впервые своим гражданским правом сможет воспользоваться 18-летняя дочь Рыпаковой Анастасия. Девушка сейчас находится на сборах в Турции и свой голос отдавать будет в этой стране.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов.


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