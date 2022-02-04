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Олимпийцы получили подарки от юных болельщиков

4 Февраля 2022 15:45
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Олимпийцы получили подарки от юных болельщиков

Олимпийцы передают привет из Пекина и благодарят своих болельщиков. «Зимники» получили специальный знак поддержки с родины – футболки с детскими рисунками и пожеланиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Рисунки принадлежат участникам конкурса «В Пекин-2022 вместе с #TEAMKZ!», который НОК провел в преддверии Игр. Работы на конкурс в течение двух недель прислали более 200 юных талантов. Самому маленькому участнику – четыре года.

К дизайну футболок приложили руки многие дети из разных уголков Казахстана. В центре принта – спортсмен, несущий знамя страны.


Победителей выбирали лидеры национальных команд по зимним видам спорта, в том числе и члены Комиссии атлетов НОК Казахстана.

«Эти футболки для нас как привет из дома. Они напоминают нам о поддержке самых маленьких болельщиков. Это очень символичный подарок, и сегодня я надену футболку под свой костюм знаменосца, чтобы чувствовать эту поддержку в один из самых важных дней», - говорит лидер команды Казахстана по шорт-треку Абзал Ажгалиев.

«Большое спасибо всем, кто прислал нам свои пожелания, это очень приятно. Передаю привет всем болельщикам, в Казахстане, особенно деткам кто прислал замечательные рисунки, вы делаете нас сильнее! Игры официально открыты, болейте за нас! - обратилась к авторам пожеланий конькобежка, знаменосец на Олимпиаде Екатерина Айдова.

Напомним, что церемония открытия Игр состоится сегодня, на Пекинском национальном стадионе в 18:00 по времени Нур-Султана.


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#Спорт   #Олимпиада-2022  
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