Олимпиаду в Токио возможно снова перенесут
ТОКИО. JAPAN TIMES - КАЗИНФОРМ - Член совета директоров олимпиады Tokyo 2020 Харуюки Такахаси заявил, что в случае, если ситуация с пандемией COVID-19 не улучшится, проведение Олимпийских игр будет перенесено еще раз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Japan Times.
Напомним, в марте текущего года правительство Японии и Международный олимпийский комитет приняли беспрецедентное решение отложить проведение Игр, которые должны были начаться в следующем месяце, на 2021 год.
Японская ежедневная газета Nikkan Sports во вторник сообщила, что президент МОК Томас Бах сказал, что Игры должны быть отменены, если мероприятие не состоится в следующем году. Однако Такахаси заявил, что это нанесет огромный урон экономике Японии и мира.
«Экономика Японии и всего мира сильно пострадают», - Nikkan Sports цитирует слова Такахаси. Он добавил, что перед отменой игр следует рассмотреть еще одну отсрочку.
В пятницу на заседании исполнительного совета оргкомитета президент Токио 2020 Ёсиро Мори заявил, что вопрос об отмене Игр не обсуждался с МОК.
В связи с проведением зимней Олимпиады в Пекине и чемпионата мира по футболу в 2022 году дальнейшая отсрочка Токийских игр вызовет еще большие проблемы из-за большого количества мировых спортивных мероприятий.
Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название «Токио-2020» будет сохранено.
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