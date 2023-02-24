Олимпиаду по шахматам среди школьников провели в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице прошло торжественное награждение победителей и призеров городского этапа республиканской олимпиады по шахматам среди учащихся общеобразовательных школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В соревнованиях приняли участие 300 юных спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет. Всего они представляли более 50 школ столицы.

«Сегодня завершился городской этап шахматной олимпиады, организованной при поддержке Министерства просвещения РК. В младшей возрастной категории соревновались школьники 2-4 классов, в средней группе 5-8 классов, а в старшей 9-11 классов. Олимпиада по шахматам отличается тем, что этот турнир проводился не в командном, а в личном первенстве. Каждый ребенок играл сам за себя. Судейская коллегия определила самых достойных среди талантливых мальчиков и девочек. По итогам турнира лучшие шахматисты получили право принять участие в республиканской олимпиаде. Победителей и призеров соревнований наградили медалями, дипломами, кубками и ценными призами», – сказал руководитель детско-юношеского центра физического воспитания «Өркен» Нурлан Тяженов.

Руководитель отдела управления образования Астаны Гульфара Сарамбетова и исполнительный директор столичной Федерации шахмат Дана Тулеева поздравили ребят и пожелали им спортивных успехов. Они выразили надежду, что чемпионат будет проводиться на постоянной основе.

В спортивных секциях по шахматам занимаются около 5 тысяч школьников.

«Я начала заниматься шахматами с 6 лет и до сих пор продолжаю. Когда в городе открыли набор в шахматную академию, я сразу же решила туда поступить. Мне нравится эта интеллектуальная игра, которая развивает аналитическое мышление. Мои одноклассники и друзья обрадовались, когда мне предложили принять участие в шахматной олимпиаде среди школьников. Соперники были достойные, поэтому было сложно одержать победу. В будущем мечтаю стать профессиональным спортсменом, попасть в сборную Казахстана и выезжать на крупные международные турниры», – сказала школьница Нурсулу Оразалина.

Фото: gov.kz