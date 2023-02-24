РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:51, 23 Февраль 2023 | GMT +6

    Олимпиаду по шахматам среди школьников провели в Астане

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице прошло торжественное награждение победителей и призеров городского этапа республиканской олимпиады по шахматам среди учащихся общеобразовательных школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В соревнованиях приняли участие 300 юных спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет. Всего они представляли более 50 школ столицы.

    «Сегодня завершился городской этап шахматной олимпиады, организованной при поддержке Министерства просвещения РК. В младшей возрастной категории соревновались школьники 2-4 классов, в средней группе 5-8 классов, а в старшей 9-11 классов. Олимпиада по шахматам отличается тем, что этот турнир проводился не в командном, а в личном первенстве. Каждый ребенок играл сам за себя. Судейская коллегия определила самых достойных среди талантливых мальчиков и девочек. По итогам турнира лучшие шахматисты получили право принять участие в республиканской олимпиаде. Победителей и призеров соревнований наградили медалями, дипломами, кубками и ценными призами», – сказал руководитель детско-юношеского центра физического воспитания «Өркен» Нурлан Тяженов.


    Руководитель отдела управления образования Астаны Гульфара Сарамбетова и исполнительный директор столичной Федерации шахмат Дана Тулеева поздравили ребят и пожелали им спортивных успехов. Они выразили надежду, что чемпионат будет проводиться на постоянной основе.

    В спортивных секциях по шахматам занимаются около 5 тысяч школьников.

    «Я начала заниматься шахматами с 6 лет и до сих пор продолжаю. Когда в городе открыли набор в шахматную академию, я сразу же решила туда поступить. Мне нравится эта интеллектуальная игра, которая развивает аналитическое мышление. Мои одноклассники и друзья обрадовались, когда мне предложили принять участие в шахматной олимпиаде среди школьников. Соперники были достойные, поэтому было сложно одержать победу. В будущем мечтаю стать профессиональным спортсменом, попасть в сборную Казахстана и выезжать на крупные международные турниры», – сказала школьница Нурсулу Оразалина.



    Фото: gov.kz

    Теги:
    Спорт Шахматы Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!