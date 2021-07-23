Олимпиаде в Токио: кто из казахстанских спортсменов выступит 24 июля
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 24 июля на Олимпийских играх в Токио выступят тринадцать казахстанских спортсменов в семи видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В велоспорте мужская сборная Казахстана (Дмитрий Груздев, Алексей Луценко, Вадим Пронский) поборется за медали в групповой гонке. Также на Олимпиаде-2020 начнут выступление казахстанские дзюдоисты — сначала Отгонцецэг Галбадрах и Елдос Сметов проведут предварительные поединки, а затем, в случае успешного выступления на турнире, уже вечером могут сразиться за медали. В боксе у мужчин первый бой проведет Серик Темиржанов. Предварительные матчи в одиночном и парном разряде сыграют теннисисты Александр Бублик, Андрей Голубев, Елена Рыбакина и Зарина Дияс. В спортивной гимнастике в этот день Казахстан представит Милад Карими, в плавании — Дмитрий Баландин, а в настольном теннисе — Анастасия Лаврова.
08:00 Велоспорт. Мужчины. Групповая гонка
Дмитрий Груздев, Алексей Луценко, Вадим Пронский
08:00 Дзюдо. Мужчины. 60 килограммов
Елдос Сметов
08:00 Дзюдо. Женщины. 48 килограммов
Отгонцецэг Галбадрах — Янань Ли (Китай)
08:00 Теннис. Мужчины. Одиночный разряд
Александр Бублик — Даниил Медведев (Россия)
08:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд
Зарина Дияс — Барбора Крейчикова (Чехия)
Елена Рыбакина — Саманта Стосур (Австралия)
08:00 Теннис. Мужчины. Парный разряд
Александр Бублик / Андрей Голубев — Жереми Шарди / Гаэль Монфис
09:18 Бокс. Мужчины 57 килограммов
Серик Темиржанов — Роланд Галош (Венгрия)
11:30 Спортивная гимнастика. Мужчины. Упражнения на перекладине
Милад Карими
17:35 Плавание. Мужчины. Брасс. 100 метров
Дмитрий Баландин
18:00 Настольный теннис. Женщины
Анастасия Лаврова — Мария Сяо (Испания).
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