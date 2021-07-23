Олимпиаде в Токио: кто из казахстанских спортсменов выступит 24 июля

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 24 июля на Олимпийских играх в Токио выступят тринадцать казахстанских спортсменов в семи видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В велоспорте мужская сборная Казахстана (Дмитрий Груздев, Алексей Луценко, Вадим Пронский) поборется за медали в групповой гонке. Также на Олимпиаде-2020 начнут выступление казахстанские дзюдоисты — сначала Отгонцецэг Галбадрах и Елдос Сметов проведут предварительные поединки, а затем, в случае успешного выступления на турнире, уже вечером могут сразиться за медали. В боксе у мужчин первый бой проведет Серик Темиржанов. Предварительные матчи в одиночном и парном разряде сыграют теннисисты Александр Бублик, Андрей Голубев, Елена Рыбакина и Зарина Дияс. В спортивной гимнастике в этот день Казахстан представит Милад Карими, в плавании — Дмитрий Баландин, а в настольном теннисе — Анастасия Лаврова.

08:00 Велоспорт. Мужчины. Групповая гонка

Дмитрий Груздев, Алексей Луценко, Вадим Пронский

08:00 Дзюдо. Мужчины. 60 килограммов

Елдос Сметов

08:00 Дзюдо. Женщины. 48 килограммов

Отгонцецэг Галбадрах — Янань Ли (Китай)

08:00 Теннис. Мужчины. Одиночный разряд

Александр Бублик — Даниил Медведев (Россия)

08:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд

Зарина Дияс — Барбора Крейчикова (Чехия)

Елена Рыбакина — Саманта Стосур (Австралия)

08:00 Теннис. Мужчины. Парный разряд

Александр Бублик / Андрей Голубев — Жереми Шарди / Гаэль Монфис

09:18 Бокс. Мужчины 57 килограммов

Серик Темиржанов — Роланд Галош (Венгрия)

11:30 Спортивная гимнастика. Мужчины. Упражнения на перекладине

Милад Карими

17:35 Плавание. Мужчины. Брасс. 100 метров

Дмитрий Баландин

18:00 Настольный теннис. Женщины

Анастасия Лаврова — Мария Сяо (Испания).



