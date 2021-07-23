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Олимпиада в Токио: завершился отбор по стрельбе из лука

23 Июля 2021 13:44
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Олимпиада в Токио: завершился отбор по стрельбе из лука

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Олимпиаде в Токио стартовал отборочный тур по стрельбе из лука среди мужчин и женщин. В соревнованиях по стрельбе из мишени с 70 метров честь Казахстана защищали Денис Ганькин, Санжар Мусаев и Ильфат Абдуллин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

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Результат казахстанцев в отборочном туре: 9 место - Денис Ганькин (669 очков) 27 место - Ильфат Абдуллин (657 очков), 52 место - Санжар Мусаев (647 очков). В общем зачете 1 место занял Ким Дже Док (688 очков); 2 место - Брэди Эллисон (682 очка).

Отметим, что олимпийский рекорд в этой программе по стрельбе из лука был зафиксирован южнокорейцем Ким Уджином 5 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро (700 очков). Мировой рекорд принадлежит американцу Брэди Эллисону. Он набрал 702 очка на чемпионате в столице Перу Лиме 7 августа 2019 года.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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