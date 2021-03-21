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    18:10, 20 Март 2021 | GMT +6

    Олимпиада в Токио пройдет без зарубежных зрителей: купившим билеты на Игры вернут деньги

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    ТОКИО.КАЗИНФОРМ – Летние Олимпийские игры в Токио пройдут без зарубежных зрителей. Такое решение в субботу принято оргкомитетом игр, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    В заявлении японского оргкомитета говорится, что вернут деньги иностранным болельщикам, купившим билеты на Игры.

    Оргкомитет Tokyo Games продал около 4,45 млн билетов через внутреннюю лотерею, но в прошлом году получил запросы на возврат средств за проданные более 800 тысяч билетов.

    По сообщению Kyodo, за рубежом было реализовано около одного млн билетов на летние Олимпийские игры в Токио.

    Напомним, летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, а Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.





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