Олимпиада в Токио: почему Казахстан останется без трансляции игр

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Телеканал «Qazaqstan» сделал официальное заявление о трансляции Олимпиады в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан».

«В ответ на запросы телезрителей и представителей СМИ по поводу трансляции XXXII летних Олимпийских игр сообщаем следующее:

Право прямой трансляции Олимпийских игр в Токио принадлежит компании Dentsu Inc.. Корпорация «Казахстан» и АО «Хабар» вели переговоры с Dentsu Inc. о возможности трансляции летних Олимпийских игр в Казахстане республиканскими телеканалами «Qazaqstan», «Qazsport» и «Хабар» с 2019 года. Однако, несмотря на длительные переговоры, прийти к договоренности стороны пока не смогли. Причина заключается в том, что правообладатель установил цену лицензии на трансляцию Игр на 123% больше, чем в 2016 и 2018 годы.

В настоящее время телеканалы «Qazaqstan», «Qazsport» и «Хабар» готовятся к информационной поддержке казахстанских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Токио, и оперативному информированию отечественных телезрителей. У телеканалов есть возможность получения фото и видеоматериалов Национального олимпийского комитета и крупных зарубежных информационных агентств.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта», — говорится в сообщении на официальной странице в Instagram.

Ранее сообщалось о том, кто же будет защищать честь нашей страны на главных мировых спортивных состязаниях и в каких видах спорта.

Напомним, 16 июля основная часть казахстанской команды олимпийцев отправилась в Японию. Первым рейсом из Алматы вылетели 128 человек: спортсмены, тренеры, врачи, члены комплексно-научных групп, сотрудники Миссии Казахстана на Олимпиаде.

С олимпийской базы «Акбулак» в Токио отправились каратисты, лучники, команды по настольному теннису и фехтованию, тяжелоатлеты и боксёры. С двух других тренировочных баз выехали пловцы, ватерполисты, легкоатлеты, велогонщики, команды по стендовой и пулевой стрельбе и дзюдоисты.

Вторым рейсом 28 июля, в соответствии с графиком выступлений, в Японию отправятся борцы, команды по художественной гимнастике , артистическому плаванию, пятиборью и часть легкоатлетов – всего 43 человека. Около трёх десятков спортсменов, чья подготовка требует специфических спортивных баз, прошли финальные сборы и карантин за рубежом. Оттуда они полетят сразу в Токио.

В Японии уже с 8 июля работает Миссия Казахстана на Олимпийских играх. При поддержке посольства Казахстана и МИДа уже приготовлено всё для встречи спортсменов, включая дополнительное оборудование для тренировок.

Ранее Президент МОК Томас Бах рассказал о планах по виртуальному общению болельщиков.

Напомним, Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио представил подробности концепции, которая будет лежать в основе содержания и проведения церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио-2020.