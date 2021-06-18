Олимпиада в Токио: назван состав команды Казахстана по женской борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер команды Казахстана по женской борьбе Нурлан Аманкосов огласил состав на участие в Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В этом виде спорта у наших спортсменок три квоты. Тренерский штаб решил доверить место в составе Валентине Исламовой (до 50 килограммов), Татьяне Аманжол (до 53 килограммов) и Эльмире Сыздыковой (до 76 килограммов).

«Мы создаем все условия для того, чтобы наши спортсменки тренировались целенаправленно и полноценно. Мы даем шанс всем, кто выиграл лицензии. Они будут доказывать свой высокий уровень», - сказал главный тренер.

Всего в спортивной борьбе выступят 288 спортсменов.