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    22:24, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Олимпиада в Токио: назван состав команды Казахстана по женской борьбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер команды Казахстана по женской борьбе Нурлан Аманкосов огласил состав на участие в Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В этом виде спорта у наших спортсменок три квоты. Тренерский штаб решил доверить место в составе Валентине Исламовой (до 50 килограммов), Татьяне Аманжол (до 53 килограммов) и Эльмире Сыздыковой (до 76 килограммов).

    «Мы создаем все условия для того, чтобы наши спортсменки тренировались целенаправленно и полноценно. Мы даем шанс всем, кто выиграл лицензии. Они будут доказывать свой высокий уровень», - сказал главный тренер.

    Всего в спортивной борьбе выступят 288 спортсменов.


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