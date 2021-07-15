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Олимпиада в Токио: Куда не допустят болельщиков

15 Июля 2021, 15:31
Олимпиада в Токио: Куда не допустят болельщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Запрет на посещение зрителями Токио-2020 теперь распространяется на два крупных объекта за пределами столицы и ее окрестностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Оргкомитет объявил, что болельщики не будут допущены на бейсбольные и софтбольные матчи на бейсбольном стадионе Фукусима Адзума. Также стало известно, что мужские и женские футбольные матчи, запланированные на стадионе «Саппоро Доум», также пройдут без зрителей.

Напоминаем, что по итогам пятисторонней встречи всех организаторов было объявлено, что на эти два объекта не распространяется запрет на зрителей для всех объектов в Токио и близлежащих префектурах Сайтама, Чиба и Канагава.

Организаторы Токио-2020 говорят, что это решение стало необходимым после того, как правительства префектур Фукусима и Хоккайдо приняли решение провести все мероприятия за закрытыми дверями. Власти Хоккайдо заявили, что решение было принято из-за трудностей с предотвращением поездок из Токио, где до 22 августа было объявлено чрезвычайное положение.

Организаторы сообщили, что результаты недавней билетной лотереи, опубликованные на сайте «Токио-2020» в субботу, вначале все еще будут содержать данные о тех, кто был выбран для посещения мероприятий в Фукусиме и Саппоро, но они будут помечены как «Билет недоступен», и скачать билеты будет невозможно.

С владельцами билетов свяжутся напрямую по почте, чтобы вернуть им деньги.

В настоящее время не планируется никаких изменений в количестве зрителей, допущенных на мероприятия в префектурах Мияги, Ибараки (по программе студенческих билетов) и Сидзуока.


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