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Олимпиада в Токио: казахстанские таеквондисты узнали имена первых соперников
22 Июля 2021 18:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские таеквондисты Жансель Дениз и Руслан Жапаров узнали имена первых соперников на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
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И Жапаров, и Дениз начнут борьбу за медали 27 июля.
Руслан в категории свыше 80 килограммов первую схватку проведет против Александра Бахманна из Германии.
Дениз выступит в весе свыше 67 килограммов. Она начнет ОИ против Светланы Осиповой из Узбекистана.
Напомним, ранее появилось расписание выступлений казахстанских боксеров на Олимпиаде в Токио.
В свою очередь, команда Казахстана по велоспорту на шоссе приступила к тренировкам в Токио.
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