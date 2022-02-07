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Олимпиада в Пекине: Надежда Морозова и Екатерина Айдова выступили на дистанции 1500 метров

7 Февраля 2022 15:38
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Олимпиада в Пекине: Надежда Морозова и Екатерина Айдова выступили на дистанции 1500 метров

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Надежда Морозова и Екатерина Айдова, представляющие Казахстан на Олимпиаде-2022 в конькобежном спорте, выступили на дистанции 1500 м. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Екатерина Айдова бежала в седьмой паре вместе с россиянкой Евгенией Лаленковой, а Надежда Морозова с бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года на дистанции 3000 м, нидерландской конькобежкой Антуанеттой де Йонг.

Е. Айдова показала результат 1:59.01, Н.Морозова – 1:56.85. Эти результаты не позволил казахстанским спортсменкам претендовать на медали.

Обе спортсменки примут участие на Играх в Пекине в соревнованиях на дистанции 1000 м, которые пройдут 17 февраля.

В составе сборной Китая на дистанции 1500 м приняла участие этническая казашка Ақнар Ардақ. Она преодолела дистанцию за 1:58.59.

Легенда конькобежного спорта Ирен Вюст (Нидерланды) завоевала «золото» на дистанции 1500 м на Олимпиаде в Пекине, установив новый олимпийский рекорд (1:53.28). Действующая рекордсменка мира на дистанции 1500 метров японка Такаги Михо заняла второе место. Соперница Н.Морозовой – нидерландская конькобежка Антуанетта де Йонг – бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года.
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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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